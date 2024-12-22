22 декабря 2024

Как прошли закрытые переговоры Путина и премьера Словакии Фицо

В Кремле прошла закрытая встреча премьера Словакии с президентом России
© Служба новостей «URA.RU»
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По итогам встречи не было заявлений для прессы-, однако Фицо раскрыл некоторые детали
По итогам встречи не было заявлений для прессы-, однако Фицо раскрыл некоторые детали Фото:

Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Беседа прошла в закрытом формате в Кремле и по ее итогам не было заявлений для прессы. Лидер Словакии, однако, раскрыл некоторые детали своего разговора с Путиным, подобности которого приводит URA.RU в своем специальном материале.

Встречу спланировали заранее и провели в Кремле

Встреча Путина и Фицо состоялась в Кремле и была заранее спланирована. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, подтвердил, что переговоры проходили в формате «один на один» и были направлены на обсуждение актуальных мировых вопросов.

Наказание для Украины

Путин нашел способ наказать Украину за отказ от транзита российского газа, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. В разговоре с URA.RU он заявил, что Братислава больше всех зависит от поставок российского «голубого топлива» и намерена ответить Киеву блокировкой европейской военной помощи в 2025 году.

Путин и Фицо встретились в Москве, чтобы показать, что именно Украина виновата в остановке транзита газа после 31 декабря 2024 года, считает Юшков. «Если транзит реально остановится, Словакия будет отвечать Киеву, например, остановкой поставок электроэнергии, нефтепродуктов или помощи Украине. Словакия и Венгрия в отместку могут просто не проголосовать за продление санкций против России», — рассказал эксперт.

Фицо подтвердил, что визит в Кремль был связан с Украиной

Роберт Фицо официально заявил, что его визит в Москву был непосредственно связан с ситуацией вокруг транзита газа через Украину. Премьер-министр Словакии подчеркнул, что решение о поездке было принято после заявлений украинского президента Владимира Зеленского о прекращении транзита. Путин, в свою очередь, подтвердил готовность России продолжать поставки газа на запад, несмотря на возникающие политические сложности. 

«Российский президент подтвердил готовность поставлять газ и дальше на Запад и в Словакию, что с учетом подхода украинского президента после 1 января 2025 года практически невозможно», — написал Фицо на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещена в России как экстремистская).

Лидеры обсудили и военные вопросы

Переговоры также коснулись военной ситуации на Украине и перспектив мирного урегулирования конфликта. Роберт Фицо выразил намерение нормализовать отношения между Словакией и Россией, что может способствовать урегулированию напряженности в регионе.

«В долгой беседе мы с Путиным обменялись взглядами по Украине и возможности скорейшего мирного завершения конфликта. И на взаимоотношения между Словакией и Россией, которые я намерен стандартизировать», — написал Фицо.

Обсуждались также планы по отмечанию 80-летия окончания Второй мировой войны, где планируется подчеркнуть роль СССР в победе над фашизмом. Эти мероприятия могут стать платформой для дальнейшего сближения двух стран.

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Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Беседа прошла в закрытом формате в Кремле и по ее итогам не было заявлений для прессы. Лидер Словакии, однако, раскрыл некоторые детали своего разговора с Путиным, подобности которого приводит URA.RU в своем специальном материале. Встречу спланировали заранее и провели в Кремле Встреча Путина и Фицо состоялась в Кремле и была заранее спланирована. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, подтвердил, что переговоры проходили в формате «один на один» и были направлены на обсуждение актуальных мировых вопросов. Наказание для Украины Путин нашел способ наказать Украину за отказ от транзита российского газа, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. В разговоре с URA.RU он заявил, что Братислава больше всех зависит от поставок российского «голубого топлива» и намерена ответить Киеву блокировкой европейской военной помощи в 2025 году. Путин и Фицо встретились в Москве, чтобы показать, что именно Украина виновата в остановке транзита газа после 31 декабря 2024 года, считает Юшков. «Если транзит реально остановится, Словакия будет отвечать Киеву, например, остановкой поставок электроэнергии, нефтепродуктов или помощи Украине. Словакия и Венгрия в отместку могут просто не проголосовать за продление санкций против России», — рассказал эксперт. Фицо подтвердил, что визит в Кремль был связан с Украиной Роберт Фицо официально заявил, что его визит в Москву был непосредственно связан с ситуацией вокруг транзита газа через Украину. Премьер-министр Словакии подчеркнул, что решение о поездке было принято после заявлений украинского президента Владимира Зеленского о прекращении транзита. Путин, в свою очередь, подтвердил готовность России продолжать поставки газа на запад, несмотря на возникающие политические сложности.  Лидеры обсудили и военные вопросы Переговоры также коснулись военной ситуации на Украине и перспектив мирного урегулирования конфликта. Роберт Фицо выразил намерение нормализовать отношения между Словакией и Россией, что может способствовать урегулированию напряженности в регионе. Обсуждались также планы по отмечанию 80-летия окончания Второй мировой войны, где планируется подчеркнуть роль СССР в победе над фашизмом. Эти мероприятия могут стать платформой для дальнейшего сближения двух стран.
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