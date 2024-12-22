22 декабря 2024

Путин придумал, как наказать Украину за отказ от транзита газа

Юшков: Фицо заблокирует военную помощь Украине из-за отказа от транзита газа
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин показал европейцам, что именно Владимир Зеленский оставил их без газа
Президент России Владимир Путин показал европейцам, что именно Владимир Зеленский оставил их без газа Фото:

Президент Владимир Путин нашел способ наказать Украину за отказ от транзита российского газа. Глава государства 22 декабря принял в Кремле премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Как объяснил URA.RU эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, Братислава больше всех зависит от поставок российского «голубого топлива» и намерена ответить Киеву блокировкой европейской военной помощи в 2025 году.

Роберт Фицо неожиданно приехал в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным вечером в воскресенье
Роберт Фицо неожиданно приехал в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным вечером в воскресенье
Фото:

«В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. С российской стороны во встрече принял участие помощник президента Юрий Ушаков. Роберт Фицо находится в Москве с рабочим визитом», — говорится в сообщении Кремля.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, визит Фицо запланировали несколько дней назад. Песков допустил, что Путин и Фицо обсудят международную повестку и транзит российского газа. Других подробностей пока не приводится. Ранее о визите премьера Словакии в Россию сообщал президент Сербии Александр Вучич. По его словам, Фицо едет в Москву на фоне отказа Киева продлить транзит газа через Украину.

Путин и Фицо встретились в Москве, чтобы показать всем, что именно Украина виновата в остановке транзита российского газа после 31 декабря 2024 года, считает Игорь Юшков. По его мнению, это даст возможность Словакии блокировать европейскую помощь Киеву в 2025 году. «Если транзит реально остановится, Словакия будет отвечать Киеву, например, остановкой поставок электроэнергии, нефтепродуктов или помощи Украине. Словакия и Венгрия в отместку могут просто не проголосовать за продление санкций против России.

Мы вообще можем откатиться в 2013 год, потому что даже санкции 2014 года постоянно продлеваются единогласным решением. Если хотя бы кто-то будет против, то этих санкций не будет. И это не будет выглядеть как поддержка России, Фицо скажет, что это украинцы заблокировали поставки газа», — объяснил собеседник URA.RU.
Владимир Зеленский резко изменил позицию по транзиту газа, отметил Игорь Юшков
Владимир Зеленский резко изменил позицию по транзиту газа, отметил Игорь Юшков
Фото:

По словам Юшкова, Россия, Украина и Европа все последнее время пытались договориться о новом формате поставок газа. Предлагалось перенести точку сдачи-приемки из Австрии (с 1968 в австрийском хабе Баумгартен находится точка перехода прав собственности на газ) на российско-украинскую границу, где «голубое топливо» становилось бы европейским. Украинская сторона всегда была готова к этому сценарию, но 19 декабря произошло резкое изменение позиции Зеленского, отметил собеседник URA.RU.

«Зеленский в день „Прямой линии“ с Владимиром Путиным пошел на пресс-конференцию в Брюсселе и сказал, что та схема, по которой точка сдачи-приемки переносится и это уже европейский газ, теперь его не устраивает, он ее заблокирует. Здесь мы видим резкую радикализацию позиции конкретно Зеленского», — рассказал Юшков.

По его мнению, Зеленский пытается выбить какие-то преференции от Европы или США, но после встречи Фицо и Путина Украина рискует получить прямо противоположный эффект. Больше всех от поставок российского газа через Украину зависит Словакия, но после прекращения транзита вырастут цены и «пострадают все европейцы», отметил Юшков. Всем будет понятно, что в этом виноват только Зеленский, резюмировал эксперт.

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Президент Владимир Путин нашел способ наказать Украину за отказ от транзита российского газа. Глава государства 22 декабря принял в Кремле премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Как объяснил URA.RU эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, Братислава больше всех зависит от поставок российского «голубого топлива» и намерена ответить Киеву блокировкой европейской военной помощи в 2025 году. «В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. С российской стороны во встрече принял участие помощник президента Юрий Ушаков. Роберт Фицо находится в Москве с рабочим визитом», — говорится в сообщении Кремля. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, визит Фицо запланировали несколько дней назад. Песков допустил, что Путин и Фицо обсудят международную повестку и транзит российского газа. Других подробностей пока не приводится. Ранее о визите премьера Словакии в Россию сообщал президент Сербии Александр Вучич. По его словам, Фицо едет в Москву на фоне отказа Киева продлить транзит газа через Украину. Путин и Фицо встретились в Москве, чтобы показать всем, что именно Украина виновата в остановке транзита российского газа после 31 декабря 2024 года, считает Игорь Юшков. По его мнению, это даст возможность Словакии блокировать европейскую помощь Киеву в 2025 году. «Если транзит реально остановится, Словакия будет отвечать Киеву, например, остановкой поставок электроэнергии, нефтепродуктов или помощи Украине. Словакия и Венгрия в отместку могут просто не проголосовать за продление санкций против России. По словам Юшкова, Россия, Украина и Европа все последнее время пытались договориться о новом формате поставок газа. Предлагалось перенести точку сдачи-приемки из Австрии (с 1968 в австрийском хабе Баумгартен находится точка перехода прав собственности на газ) на российско-украинскую границу, где «голубое топливо» становилось бы европейским. Украинская сторона всегда была готова к этому сценарию, но 19 декабря произошло резкое изменение позиции Зеленского, отметил собеседник URA.RU. По его мнению, Зеленский пытается выбить какие-то преференции от Европы или США, но после встречи Фицо и Путина Украина рискует получить прямо противоположный эффект. Больше всех от поставок российского газа через Украину зависит Словакия, но после прекращения транзита вырастут цены и «пострадают все европейцы», отметил Юшков. Всем будет понятно, что в этом виноват только Зеленский, резюмировал эксперт.
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