22 декабря 2024
21 декабря 2024

Жители пермской деревни переживают за лебедей, оставшихся на замерзающей реке

© Служба новостей «URA.RU»
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В Минприроды пояснили, что лебеди могут оставаться на водоеме до его полного замерзания
В Минприроды пояснили, что лебеди могут оставаться на водоеме до его полного замерзания Фото:

Жители деревни Корчевня Кудымкарского муниципального округа Пермского края переживают за судьбу четырех лебедей, которые не улетели с наступлением морозов. Река Велва уже наполовину замерзла и местные беспокоятся, что лебеди рискуют вмерзнуть в лед. Издание «Парма новости» обратилось к Минприроды.

«Лебедь-шипун и лебедь-кликун — поздние мигранты. Эти птицы часто задерживаются до глубокой осени, могут держаться на водоеме, пока те не начнут покрываться коркой льда. Если птица сидит на льду или на берегу, поджав под себя лапы — она экономит энергию. Со стороны может показаться, что птица вмерзла в лед. Это нормально», — пояснили в региональном Минприроды.

Ранее URA.RU рассказало о том, что в ЗАТО Звездном Пермского края спасли примерзших ко льду лебедей. Сотрудники МЧС вызволили изо льда двух взрослых птиц и двух птенцов.

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Жители деревни Корчевня Кудымкарского муниципального округа Пермского края переживают за судьбу четырех лебедей, которые не улетели с наступлением морозов. Река Велва уже наполовину замерзла и местные беспокоятся, что лебеди рискуют вмерзнуть в лед. Издание «Парма новости» обратилось к Минприроды. «Лебедь-шипун и лебедь-кликун — поздние мигранты. Эти птицы часто задерживаются до глубокой осени, могут держаться на водоеме, пока те не начнут покрываться коркой льда. Если птица сидит на льду или на берегу, поджав под себя лапы — она экономит энергию. Со стороны может показаться, что птица вмерзла в лед. Это нормально», — пояснили в региональном Минприроды. Ранее URA.RU рассказало о том, что в ЗАТО Звездном Пермского края спасли примерзших ко льду лебедей. Сотрудники МЧС вызволили изо льда двух взрослых птиц и двух птенцов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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