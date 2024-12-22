Жители пермской деревни переживают за лебедей, оставшихся на замерзающей реке

Жители деревни Корчевня Кудымкарского муниципального округа Пермского края переживают за судьбу четырех лебедей, которые не улетели с наступлением морозов. Река Велва уже наполовину замерзла и местные беспокоятся, что лебеди рискуют вмерзнуть в лед. Издание «Парма новости» обратилось к Минприроды.
«Лебедь-шипун и лебедь-кликун — поздние мигранты. Эти птицы часто задерживаются до глубокой осени, могут держаться на водоеме, пока те не начнут покрываться коркой льда. Если птица сидит на льду или на берегу, поджав под себя лапы — она экономит энергию. Со стороны может показаться, что птица вмерзла в лед. Это нормально», — пояснили в региональном Минприроды.
Ранее URA.RU рассказало о том, что в ЗАТО Звездном Пермского края спасли примерзших ко льду лебедей. Сотрудники МЧС вызволили изо льда двух взрослых птиц и двух птенцов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!