На одном из складов Сосновского района Челябинской области сотрудники регионального Управления ФСБ России и областного полицейского главка при силовой поддержке ОМОН Росгвардии обнаружили нелегальную молельную комнату. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
«При проверке складских помещений силовики выявили в одном из подсобных помещений нелегально действующую молельную комнату. Идет сбор доказательств для решения вопроса о возбуждении дела по статье 5.26 КоАП РФ („Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях“)», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Комната была обнаружена в ходе рейдов в местах скопления иностранных граждан. Кроме того, силовики проверили около 150 человек по информационно-справочным учетам МВД, а также на законность пребывания в стране и причастность к противоправной деятельности. Трое граждан будут в ближайшее время выдворены за пределы страны.
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