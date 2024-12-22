На складе под Челябинском силовики выявили нелегальную молельную комнату. Видео

23 декабря 2024 в 10:52 Размер текста - 17 +

Нелегальная молельная комната была обнаружена на складе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На одном из складов Сосновского района Челябинской области сотрудники регионального Управления ФСБ России и областного полицейского главка при силовой поддержке ОМОН Росгвардии обнаружили нелегальную молельную комнату. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «При проверке складских помещений силовики выявили в одном из подсобных помещений нелегально действующую молельную комнату. Идет сбор доказательств для решения вопроса о возбуждении дела по статье 5.26 КоАП РФ („Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях“)», — уточнили в пресс-службе ведомства. Комната была обнаружена в ходе рейдов в местах скопления иностранных граждан. Кроме того, силовики проверили около 150 человек по информационно-справочным учетам МВД, а также на законность пребывания в стране и причастность к противоправной деятельности. Трое граждан будут в ближайшее время выдворены за пределы страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На одном из складов Сосновского района Челябинской области сотрудники регионального Управления ФСБ России и областного полицейского главка при силовой поддержке ОМОН Росгвардии обнаружили нелегальную молельную комнату. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «При проверке складских помещений силовики выявили в одном из подсобных помещений нелегально действующую молельную комнату. Идет сбор доказательств для решения вопроса о возбуждении дела по статье 5.26 КоАП РФ („Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях“)», — уточнили в пресс-службе ведомства. Комната была обнаружена в ходе рейдов в местах скопления иностранных граждан. Кроме того, силовики проверили около 150 человек по информационно-справочным учетам МВД, а также на законность пребывания в стране и причастность к противоправной деятельности. Трое граждан будут в ближайшее время выдворены за пределы страны.