22 декабря 2024

На складе под Челябинском силовики выявили нелегальную молельную комнату. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Нелегальная молельная комната была обнаружена на складе Фото:

На одном из складов Сосновского района Челябинской области сотрудники регионального Управления ФСБ России и областного полицейского главка при силовой поддержке ОМОН Росгвардии обнаружили нелегальную молельную комнату. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«При проверке складских помещений силовики выявили в одном из подсобных помещений нелегально действующую молельную комнату. Идет сбор доказательств для решения вопроса о возбуждении дела по статье 5.26 КоАП РФ („Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях“)», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Комната была обнаружена в ходе рейдов в местах скопления иностранных граждан. Кроме того, силовики проверили около 150 человек по информационно-справочным учетам МВД, а также на законность пребывания в стране и причастность к противоправной деятельности. Трое граждан будут в ближайшее время выдворены за пределы страны.

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На одном из складов Сосновского района Челябинской области сотрудники регионального Управления ФСБ России и областного полицейского главка при силовой поддержке ОМОН Росгвардии обнаружили нелегальную молельную комнату. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «При проверке складских помещений силовики выявили в одном из подсобных помещений нелегально действующую молельную комнату. Идет сбор доказательств для решения вопроса о возбуждении дела по статье 5.26 КоАП РФ („Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях“)», — уточнили в пресс-службе ведомства. Комната была обнаружена в ходе рейдов в местах скопления иностранных граждан. Кроме того, силовики проверили около 150 человек по информационно-справочным учетам МВД, а также на законность пребывания в стране и причастность к противоправной деятельности. Трое граждан будут в ближайшее время выдворены за пределы страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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