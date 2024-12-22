В Новом Уренгое люди неделю сидят без горячей воды из-за порыва на теплосетях

В Новом Уренгое (ЯНАО) произошло повреждение трубы на тепловых сетях. Местные жители обратились к главе региона Дмитрию Артюхову, сообщив, что у них уже около недели отсутствует горячая вода.
«Квартал Красноградский 11б, с 17 декабря нет горячей воды, порыв на трассе. Дом 11а подключили в пятницу, наш даже не смотрели. В субботу и воскресенье никто не работал, на сегодняшний момент тоже никто не приезжал», — сообщается в telegram-канале «Обращения ЯНАО». В сообщении указывается, что без воды сидят две семьи.
Корреспондент URA.RU обратился в администрацию города. В мэрии пояснили: в квартале Красноградский на трассе, ведущей к двухквартирному жилому дому 11б, произошел порыв трубы горячего водоснабжения. Управляющая компания «Сити-сервис» ведет восстановление трубопровода. Все остальные коммунальные услуги — тепло, холодное водоснабжение оказываются в полном объеме. Коммунальщики планируют завершить ремонт сегодня.
Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое местные жители мерзнут на остановках из-за того, что старые павильоны убрали, а новые не установили. Они также сообщили в соцсетях, что некоторые теплые остановки еще не подключены.
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