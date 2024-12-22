22 декабря 2024
21 декабря 2024

В Новом Уренгое люди неделю сидят без горячей воды из-за порыва на теплосетях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Новом Уренгое случилась авария на теплотрассе
В Новом Уренгое случилась авария на теплотрассе Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) произошло повреждение трубы на тепловых сетях. Местные жители обратились к главе региона Дмитрию Артюхову, сообщив, что у них уже около недели отсутствует горячая вода.

«Квартал Красноградский 11б, с 17 декабря нет горячей воды, порыв на трассе. Дом 11а подключили в пятницу, наш даже не смотрели. В субботу и воскресенье никто не работал, на сегодняшний момент тоже никто не приезжал», — сообщается в telegram-канале «Обращения ЯНАО». В сообщении указывается, что без воды сидят две семьи.

Корреспондент URA.RU обратился в администрацию города. В мэрии пояснили: в квартале Красноградский на трассе, ведущей к двухквартирному жилому дому 11б, произошел порыв трубы горячего водоснабжения. Управляющая компания «Сити-сервис» ведет восстановление трубопровода. Все остальные коммунальные услуги — тепло, холодное водоснабжение оказываются в полном объеме. Коммунальщики планируют завершить ремонт сегодня.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое местные жители мерзнут на остановках из-за того, что старые павильоны убрали, а новые не установили. Они также сообщили в соцсетях, что некоторые теплые остановки еще не подключены.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое (ЯНАО) произошло повреждение трубы на тепловых сетях. Местные жители обратились к главе региона Дмитрию Артюхову, сообщив, что у них уже около недели отсутствует горячая вода. «Квартал Красноградский 11б, с 17 декабря нет горячей воды, порыв на трассе. Дом 11а подключили в пятницу, наш даже не смотрели. В субботу и воскресенье никто не работал, на сегодняшний момент тоже никто не приезжал», — сообщается в telegram-канале «Обращения ЯНАО». В сообщении указывается, что без воды сидят две семьи. Корреспондент URA.RU обратился в администрацию города. В мэрии пояснили: в квартале Красноградский на трассе, ведущей к двухквартирному жилому дому 11б, произошел порыв трубы горячего водоснабжения. Управляющая компания «Сити-сервис» ведет восстановление трубопровода. Все остальные коммунальные услуги — тепло, холодное водоснабжение оказываются в полном объеме. Коммунальщики планируют завершить ремонт сегодня. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое местные жители мерзнут на остановках из-за того, что старые павильоны убрали, а новые не установили. Они также сообщили в соцсетях, что некоторые теплые остановки еще не подключены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...