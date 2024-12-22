22 декабря 2024

Сотрудник пресс-службы заксобрания возглавил Пермский молодежный парламент

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Кандидатуру Попова поддержали единогласно
Кандидатуру Попова поддержали единогласно Фото:

В Молодежном парламенте Пермского края выбрали нового председателя. Им стал сотрудник регионального заксобрания Кирилл Попов, сообщается в telegram-канале краевого парламента.

«Председателем седьмого состава Молодежного парламента избран Кирилл Попов. Молпарламентарии единогласно поддержали его кандидатуру на первом заседании нового состава», — сказано в сообщении.

Про Попова известно, что ранее он занимал должность в Законодательном Собрании Пермского края. Работал в управлении по взаимодействию с органами местного самоуправления, общественностью и СМИ, занимается вопросами развития молодежного парламентаризма.

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В Молодежном парламенте Пермского края выбрали нового председателя. Им стал сотрудник регионального заксобрания Кирилл Попов, сообщается в telegram-канале краевого парламента. «Председателем седьмого состава Молодежного парламента избран Кирилл Попов. Молпарламентарии единогласно поддержали его кандидатуру на первом заседании нового состава», — сказано в сообщении. Про Попова известно, что ранее он занимал должность в Законодательном Собрании Пермского края. Работал в управлении по взаимодействию с органами местного самоуправления, общественностью и СМИ, занимается вопросами развития молодежного парламентаризма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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