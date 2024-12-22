Сотрудник пресс-службы заксобрания возглавил Пермский молодежный парламент

В Молодежном парламенте Пермского края выбрали нового председателя. Им стал сотрудник регионального заксобрания Кирилл Попов, сообщается в telegram-канале краевого парламента.
«Председателем седьмого состава Молодежного парламента избран Кирилл Попов. Молпарламентарии единогласно поддержали его кандидатуру на первом заседании нового состава», — сказано в сообщении.
Про Попова известно, что ранее он занимал должность в Законодательном Собрании Пермского края. Работал в управлении по взаимодействию с органами местного самоуправления, общественностью и СМИ, занимается вопросами развития молодежного парламентаризма.
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