22 декабря 2024

Умер легендарный солист Свердловского театра музкомедии

Умер солист Свердловского театра музкомедии Николай Капленко
© Служба новостей «URA.RU»
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У Николая Капленко был редкий дар – он умел петь одинаково хорошо и классический репертуар, и мюзиклы, и эстраду, и роковые песни
У Николая Капленко был редкий дар – он умел петь одинаково хорошо и классический репертуар, и мюзиклы, и эстраду, и роковые песни Фото:

После тяжелой болезни умер 67-летний заслуженный артист России, ведущий солист Свердловского театра музыкальной комедии Николай Капленко. Как рассказали URA.RU представители учреждения, он был наделен артистической природой, мужской харизмой и веселым, легким характером, с которым всегда было комфортно работать.

«В нашей театральной семье горе, в нашей семье не стало всегда веселого, жизнерадостного, вечно юного и влюбленного в жизнь Николая Капленко. Его редко кто называл Николай, чаще ласково — Коля, Колюня. Он любил театр всем сердцем и служил ему 35 лет», — сообщили в музкомедии.

Капленко был одним из ведущих актеров «золотого периода» режиссера Кирилла Стрежнева и сыграл на сцене музкомедии 70 ролей и почти все главные — Кандид из «Кандид, или оптимизм», Мараскин из «Жирофле-Жирофля», Бони из «Княгини Чардаша», Николай I из «Декабристов», Магальди из «Эвиты», Тито Мерелли из «Одолжите тенора». В репертуаре солиста числились и мировые премьеры: он был первым исполнителем Манилова из «Мертвых душ», Потемкина в «Екатерине Великой», Горизонта в «Яме», Графа Штраххенбаха из «Моцарт VS Сальери».

«Нет „нашего Коли“, и в это сложно поверить, в это не хочется верить, разум не принимает, а сердце рвется от боли. Коллектив Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии скорбит вместе с его родными и близкими», — сказали в театре. О дате и месте прощания сообщат дополнительно.

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После тяжелой болезни умер 67-летний заслуженный артист России, ведущий солист Свердловского театра музыкальной комедии Николай Капленко. Как рассказали URA.RU представители учреждения, он был наделен артистической природой, мужской харизмой и веселым, легким характером, с которым всегда было комфортно работать. «В нашей театральной семье горе, в нашей семье не стало всегда веселого, жизнерадостного, вечно юного и влюбленного в жизнь Николая Капленко. Его редко кто называл Николай, чаще ласково — Коля, Колюня. Он любил театр всем сердцем и служил ему 35 лет», — сообщили в музкомедии. Капленко был одним из ведущих актеров «золотого периода» режиссера Кирилла Стрежнева и сыграл на сцене музкомедии 70 ролей и почти все главные — Кандид из «Кандид, или оптимизм», Мараскин из «Жирофле-Жирофля», Бони из «Княгини Чардаша», Николай I из «Декабристов», Магальди из «Эвиты», Тито Мерелли из «Одолжите тенора». В репертуаре солиста числились и мировые премьеры: он был первым исполнителем Манилова из «Мертвых душ», Потемкина в «Екатерине Великой», Горизонта в «Яме», Графа Штраххенбаха из «Моцарт VS Сальери». «Нет „нашего Коли“, и в это сложно поверить, в это не хочется верить, разум не принимает, а сердце рвется от боли. Коллектив Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии скорбит вместе с его родными и близкими», — сказали в театре. О дате и месте прощания сообщат дополнительно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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