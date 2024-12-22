Умер легендарный солист Свердловского театра музкомедии

После тяжелой болезни умер 67-летний заслуженный артист России, ведущий солист Свердловского театра музыкальной комедии Николай Капленко. Как рассказали URA.RU представители учреждения, он был наделен артистической природой, мужской харизмой и веселым, легким характером, с которым всегда было комфортно работать.
«В нашей театральной семье горе, в нашей семье не стало всегда веселого, жизнерадостного, вечно юного и влюбленного в жизнь Николая Капленко. Его редко кто называл Николай, чаще ласково — Коля, Колюня. Он любил театр всем сердцем и служил ему 35 лет», — сообщили в музкомедии.
Капленко был одним из ведущих актеров «золотого периода» режиссера Кирилла Стрежнева и сыграл на сцене музкомедии 70 ролей и почти все главные — Кандид из «Кандид, или оптимизм», Мараскин из «Жирофле-Жирофля», Бони из «Княгини Чардаша», Николай I из «Декабристов», Магальди из «Эвиты», Тито Мерелли из «Одолжите тенора». В репертуаре солиста числились и мировые премьеры: он был первым исполнителем Манилова из «Мертвых душ», Потемкина в «Екатерине Великой», Горизонта в «Яме», Графа Штраххенбаха из «Моцарт VS Сальери».
«Нет „нашего Коли“, и в это сложно поверить, в это не хочется верить, разум не принимает, а сердце рвется от боли. Коллектив Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии скорбит вместе с его родными и близкими», — сказали в театре. О дате и месте прощания сообщат дополнительно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!