22 декабря 2024

В Перми суд закрыл супермаркет «Магнит» из-за червей в конфетах

© Служба новостей «URA.RU»
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В магазине обнаружили насекомых, которые портили продукты
В магазине обнаружили насекомых, которые портили продукты Фото:

В Перми на улице Ветлужская, 30 приостановлена работа супермаркета «Магнит». Такое решение принял краевой суд после жалобы пермячки. Женщина обнаружила червей в купленных конфетах «Маска» от фабрики «Красный Октябрь».

«Дзержинский районный суд Перми пришел к выводу об административном приостановлении деятельности магазина „Магнит“, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 30, на 60 суток. Юридическое лицо признано виновным, поскольку допущенное правонарушение создает угрозу жизни и здоровью людей», — сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Уточняется, что Роспотребнадзор провел проверку и обнаружил в супермаркете какаовых огневок. Насекомых нашли в торговом зале, где лежали орехи, сухофрукты и конфеты. Также сотрудники ведомства отметили, что есть нарушения в уборке помещений. На судебном заседании представитель супермаркета заявил, что помещение продезинфицировано и насекомых больше нет. Но, по мнению суда, времени после дезинфекции прошло недостаточно, поэтому магазин закрыли на два месяца.

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В Перми на улице Ветлужская, 30 приостановлена работа супермаркета «Магнит». Такое решение принял краевой суд после жалобы пермячки. Женщина обнаружила червей в купленных конфетах «Маска» от фабрики «Красный Октябрь». «Дзержинский районный суд Перми пришел к выводу об административном приостановлении деятельности магазина „Магнит“, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 30, на 60 суток. Юридическое лицо признано виновным, поскольку допущенное правонарушение создает угрозу жизни и здоровью людей», — сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда. Уточняется, что Роспотребнадзор провел проверку и обнаружил в супермаркете какаовых огневок. Насекомых нашли в торговом зале, где лежали орехи, сухофрукты и конфеты. Также сотрудники ведомства отметили, что есть нарушения в уборке помещений. На судебном заседании представитель супермаркета заявил, что помещение продезинфицировано и насекомых больше нет. Но, по мнению суда, времени после дезинфекции прошло недостаточно, поэтому магазин закрыли на два месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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