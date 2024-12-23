Кремль назвал очень сложной ситуацию с поставками газа в Словакию

Песков: ситуация с поставками российского газа в Словакию сейчас сложная
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что вопрос о транзите газа РФ в Европу требует повышенного внимания
Песков заявил, что вопрос о транзите газа РФ в Европу требует повышенного внимания Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Продолжаются переговоры о поставках газа в Словакию после окончания транзита через территорию Украины. Ситуация остается напряженной и требует особого внимания. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы же слышали заявления украинской стороны и вы знаете о позиции тех стран европейских, которые продолжают покупать российский газ и которые считают это необходимым для нормальной работы своей экономики. Поэтому здесь есть сейчас очень сложная ситуация, которая требует повышенного внимания», — заявил Песков на конференц-колле. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Российско-украинский договор о транзите газа завершается 31 декабря 2024 года. Глава Украины Владимир Зеленский уже отказался продлевать сроки действия договора. В сохранении поставок газа заинтересованы Словакия, Венгрия, Молдавия и другие страны. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что в случае реального прекращения транзита, Словакия может в ответ прекратить поставки на Украину электроэнергии, нефтепродуктов и военной помощи.  

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Продолжаются переговоры о поставках газа в Словакию после окончания транзита через территорию Украины. Ситуация остается напряженной и требует особого внимания. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Вы же слышали заявления украинской стороны и вы знаете о позиции тех стран европейских, которые продолжают покупать российский газ и которые считают это необходимым для нормальной работы своей экономики. Поэтому здесь есть сейчас очень сложная ситуация, которая требует повышенного внимания», — заявил Песков на конференц-колле. Его слова передает корреспондент URA.RU. Российско-украинский договор о транзите газа завершается 31 декабря 2024 года. Глава Украины Владимир Зеленский уже отказался продлевать сроки действия договора. В сохранении поставок газа заинтересованы Словакия, Венгрия, Молдавия и другие страны. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что в случае реального прекращения транзита, Словакия может в ответ прекратить поставки на Украину электроэнергии, нефтепродуктов и военной помощи.  
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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