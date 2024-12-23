Житель Пермского края совершил 13 преступлений за пять месяцев

В Пермском крае осудили жителя Куединского муниципального округа. Мужчину признали виновным в 13 преступлениях, которые он совершил с августа по декабрь 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
«В августе мужчине передали ВАЗ-21140 для проведения ремонтных работ. Но машину он отдал знакомому в счет уплаты долга. В сентябре украл зерна со склада на 34 тысячи рублей и строительные инструменты у соседа на 10 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Также мужчину обвинили в незаконной вырубке леса, избиении, краже имущества и денег с банковского счета и других преступлениях. По данным полиции, общий ущерб от действий пермяка составил 270 тысяч рублей. Суд назначил мужчине восемь лет и три месяца лишения свободы, а также обязал возместить причиненный ущерб.
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