Житель Пермского края совершил 13 преступлений за пять месяцев

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Суд заставил мужчину возместить ущерб
Суд заставил мужчину возместить ущерб Фото:

В Пермском крае осудили жителя Куединского муниципального округа. Мужчину признали виновным в 13 преступлениях, которые он совершил с августа по декабрь 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«В августе мужчине передали ВАЗ-21140 для проведения ремонтных работ. Но машину он отдал знакомому в счет уплаты долга. В сентябре украл зерна со склада на 34 тысячи рублей и строительные инструменты у соседа на 10 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Также мужчину обвинили в незаконной вырубке леса, избиении, краже имущества и денег с банковского счета и других преступлениях. По данным полиции, общий ущерб от действий пермяка составил 270 тысяч рублей. Суд назначил мужчине восемь лет и три месяца лишения свободы, а также обязал возместить причиненный ущерб.

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В Пермском крае осудили жителя Куединского муниципального округа. Мужчину признали виновным в 13 преступлениях, которые он совершил с августа по декабрь 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «В августе мужчине передали ВАЗ-21140 для проведения ремонтных работ. Но машину он отдал знакомому в счет уплаты долга. В сентябре украл зерна со склада на 34 тысячи рублей и строительные инструменты у соседа на 10 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Также мужчину обвинили в незаконной вырубке леса, избиении, краже имущества и денег с банковского счета и других преступлениях. По данным полиции, общий ущерб от действий пермяка составил 270 тысяч рублей. Суд назначил мужчине восемь лет и три месяца лишения свободы, а также обязал возместить причиненный ущерб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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