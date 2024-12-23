Стало известно, сколько пермяков поставили прививки от гриппа

В ходе вакцинации против гриппа в Пермском крае уже привито 1,28 млн человек. Это более половины от совокупного населения региона. За неделю с 16 по 22 декабря в регионе зарегистрировано 14 976 случаев заболевания, что ниже уровня предыдущей недели на 7,7%.
«На 23 декабря 2024 года в Прикамье привито 1,28 млн человек. Это 51,4 % от совокупного населения. В том числе привито 406 тысяч детей. Эпидемический порог не превышен. Вакцинация в крае продолжается», — сообщил сайт управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
В целях профилактики гриппа и ОРВИ ведомство советует сделать прививку, часто и тщательно мыть руки, не допускать переохлаждения. Также нужно регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку, избегать контактов с людьми, у которых имеются признаки простудных заболеваний, не прикасаться к глазам, носу или рту, так как микробы распространяются через слизистые оболочки органов дыхания и зрения.
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