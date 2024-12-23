Школьница рассказала о вечере, когда ее скинули с балкона в Пермском крае

Школьница из села Гамово (Пермский край), которую приятель скинул с балкона девятого этажа, пришла в себя и рассказала о том, что с ней случилось в тот вечер. Ее сильно избил приятель.
«Парень был пьяным. Потом выволок ее на балкон, избил. На балконе она уже была в отключке, что произошло дальше, просто не помнит», — передает 59.ru слова бабушки школьницы.
В тот день девушка пришла к приятелю не одна, а с их общим другом. Но друг потом по какой-то причине ушел и оставил их одних.
Ранее URA.RU рассказало, что 16 декабря в Гамово с балкона на девятом этаже парень скинул девушку. Она выжила, но получила тяжелые травмы. Врачи делают благоприятные прогнозы. Парень совершил суицид. По словам его сестры, он был умным мальчиком, но воспитывался в неблагоприятной семье.
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