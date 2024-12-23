Школьница рассказала о вечере, когда ее скинули с балкона в Пермском крае

Пермскую школьницу избил приятель и скинул с балкона
© Служба новостей «URA.RU»
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Прежде чем скинуть девушку, парень ее избил
Прежде чем скинуть девушку, парень ее избил Фото:

Школьница из села Гамово (Пермский край), которую приятель скинул с балкона девятого этажа, пришла в себя и рассказала о том, что с ней случилось в тот вечер. Ее сильно избил приятель.

«Парень был пьяным. Потом выволок ее на балкон, избил. На балконе она уже была в отключке, что произошло дальше, просто не помнит», — передает 59.ru слова бабушки школьницы.

В тот день девушка пришла к приятелю не одна, а с их общим другом. Но друг потом по какой-то причине ушел и оставил их одних.

Ранее URA.RU рассказало, что 16 декабря в Гамово с балкона на девятом этаже парень скинул девушку. Она выжила, но получила тяжелые травмы. Врачи делают благоприятные прогнозы. Парень совершил суицид. По словам его сестры, он был умным мальчиком, но воспитывался в неблагоприятной семье.

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Школьница из села Гамово (Пермский край), которую приятель скинул с балкона девятого этажа, пришла в себя и рассказала о том, что с ней случилось в тот вечер. Ее сильно избил приятель. «Парень был пьяным. Потом выволок ее на балкон, избил. На балконе она уже была в отключке, что произошло дальше, просто не помнит», — передает 59.ru слова бабушки школьницы. В тот день девушка пришла к приятелю не одна, а с их общим другом. Но друг потом по какой-то причине ушел и оставил их одних. Ранее URA.RU рассказало, что 16 декабря в Гамово с балкона на девятом этаже парень скинул девушку. Она выжила, но получила тяжелые травмы. Врачи делают благоприятные прогнозы. Парень совершил суицид. По словам его сестры, он был умным мальчиком, но воспитывался в неблагоприятной семье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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