Тюменские коммунисты откопали бюст Сталина и возложили к нему цветы. Фото

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Старый бюст генералиссимуса тюменские коммунисты нашли в поселке Винзили (архивное фото)
Старый бюст генералиссимуса тюменские коммунисты нашли в поселке Винзили (архивное фото) Фото:

В тюменском поселке Винзили состоялось торжественное возложение цветов к бюсту Иосифа Сталина в честь 145-ой годовщины вождя. Об этом URA.RU рассказали в тюменской фракции КПРФ.

«В 145 годовщину со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина с товарищами возложили цветы к памятнику генералиссимуса. К бюсту вождя съездила наша инициативная группа от КПРФ», — рассказали URA.RU в тюменском обкоме партии.

Бюст Иосифа Сталина находится на территории бывшего санатория «Дом пионеров». Ранее URA.RU писало, что в Тобольске открыли памятник Владимиру Ленину.

Тюменские коммунисты поздравили Иосифа Сталина с днем рождения
Тюменские коммунисты поздравили Иосифа Сталина с днем рождения
Фото:

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В тюменском поселке Винзили состоялось торжественное возложение цветов к бюсту Иосифа Сталина в честь 145-ой годовщины вождя. Об этом URA.RU рассказали в тюменской фракции КПРФ. «В 145 годовщину со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина с товарищами возложили цветы к памятнику генералиссимуса. К бюсту вождя съездила наша инициативная группа от КПРФ», — рассказали URA.RU в тюменском обкоме партии. Бюст Иосифа Сталина находится на территории бывшего санатория «Дом пионеров». Ранее URA.RU писало, что в Тобольске открыли памятник Владимиру Ленину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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