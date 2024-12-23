Старый бюст генералиссимуса тюменские коммунисты нашли в поселке Винзили (архивное фото)
В тюменском поселке Винзили состоялось торжественное возложение цветов к бюсту Иосифа Сталина в честь 145-ой годовщины вождя. Об этом URA.RU рассказали в тюменской фракции КПРФ.
«В 145 годовщину со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина с товарищами возложили цветы к памятнику генералиссимуса. К бюсту вождя съездила наша инициативная группа от КПРФ», — рассказали URA.RU в тюменском обкоме партии.
Бюст Иосифа Сталина находится на территории бывшего санатория «Дом пионеров». Ранее URA.RU писало, что в Тобольске открыли памятник Владимиру Ленину.
Тюменские коммунисты поздравили Иосифа Сталина с днем рождения
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