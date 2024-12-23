В Госдуме предупредили о блокировке WhatsApp

Существует высокая вероятность блокировки мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) в России после его включения Роскомнадзором в реестр организаторов распространения информации. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
«Высока вероятность блокировки WhatsApp в России», — передает слова Свинцова издание «Парламентская газета». Другой депутат Олег Матвейчев отметил, что WhatsApp используется экстремистскими организациями, и сервис не взаимодействует с правоохранительными органами в борьбе с ними. Россия ожидает готовности мессенджера к сотрудничеству, не требуя радикальных изменений в модерации.
Включение WhatsApp в реестр является частью ухудшения отношений между российскими властями и компанией Meta (признана в России экстремистской и запрещена). Свинцов предположил, что блокировка может быть предотвращена при соблюдении законодательства, и возможные изменения в ситуации связаны с будущими отношениями России и США после инаугурации нового американского президента Дональда Трампа.
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