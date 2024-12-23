В Перми взорвали отделение Сбера. Фото

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В отделении банка начался пожар
В отделении банка начался пожар Фото:
новость из сюжета
В Перми произошел взрыв в отделении «Сбербанка»

В Перми на улице Мира неизвестный подорвал неустановленный предмет у входа в Сбер. В отделении начался пожар, сообщили URA.RU очевидцы.

«Взорвали Сбербанк на остановке „Улица Чайковского“. Молодого парня в наручниках увели в машину», — сообщила собеседница информационного агентства Наталья.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД России по городу Перми. Ответ на него ожидается.

По словам очевидцев, подозреваемого поймали
По словам очевидцев, подозреваемого поймали
Фото:

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В Перми на улице Мира неизвестный подорвал неустановленный предмет у входа в Сбер. В отделении начался пожар, сообщили URA.RU очевидцы. «Взорвали Сбербанк на остановке „Улица Чайковского“. Молодого парня в наручниках увели в машину», — сообщила собеседница информационного агентства Наталья. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД России по городу Перми. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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