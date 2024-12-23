В отделении банка начался пожар
новость из сюжетаВ Перми произошел взрыв в отделении «Сбербанка»
В Перми на улице Мира неизвестный подорвал неустановленный предмет у входа в Сбер. В отделении начался пожар, сообщили URA.RU очевидцы.
«Взорвали Сбербанк на остановке „Улица Чайковского“. Молодого парня в наручниках увели в машину», — сообщила собеседница информационного агентства Наталья.
URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД России по городу Перми. Ответ на него ожидается.
По словам очевидцев, подозреваемого поймали
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