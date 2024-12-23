RMF FM: разведывательный беспилотник США пролетел близко к границе РФ

24 декабря 2024 в 02:13 Размер текста - 17 +

Военный дрон вылетел из Сицилии и пересек границы семи стран Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Американский разведывательный дрон Global Hawk 23 декабря осуществил полет над территорией семи стран, близко подойдя к границам России. Такие дроны ранее использовались для проведения разведывательных операций перед массированными ударами по территории России, включая применение дальнобойных ракет западного производства, например, ATACMS. «Американский шпионский беспилотник Global Hawk летал над Польшей и Литвой. Вся миссия беспилотника, вылетевшего с военной базы Сигонелла на Сицилии, длилась более 17 часов», — говорится в сообщении радиостанции RMF FM. Согласно информации, предоставленной радиостанцией, беспилотник был запущен с территории Сицилии и проследовал через воздушное пространство Греции и Болгарии. Достигнув Румынии, аппарат изменил направление на Венгрию, после чего пересек Словакию. Как сообщил источник, Global Hawk вошел в воздушное пространство Польши в районе Подкарпатья, следуя вдоль восточной границы страны. Далее дрон продолжил полет над Сувалкским перешейком, находящимся у границы с Россией, и в течение двух часов осуществлял облет Литвы. По завершении миссии беспилотник вернулся на базу в Италии. Как URA.RU писало ранее, в июле американский дрон Global Hawk был замечен вблизи Калининградской области. В октябре разведывательную авиацию стран НАТО заметили в небе под Крымом. Об этом сообщает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский разведывательный дрон Global Hawk 23 декабря осуществил полет над территорией семи стран, близко подойдя к границам России. Такие дроны ранее использовались для проведения разведывательных операций перед массированными ударами по территории России, включая применение дальнобойных ракет западного производства, например, ATACMS. «Американский шпионский беспилотник Global Hawk летал над Польшей и Литвой. Вся миссия беспилотника, вылетевшего с военной базы Сигонелла на Сицилии, длилась более 17 часов», — говорится в сообщении радиостанции RMF FM. Согласно информации, предоставленной радиостанцией, беспилотник был запущен с территории Сицилии и проследовал через воздушное пространство Греции и Болгарии. Достигнув Румынии, аппарат изменил направление на Венгрию, после чего пересек Словакию. Как сообщил источник, Global Hawk вошел в воздушное пространство Польши в районе Подкарпатья, следуя вдоль восточной границы страны. Далее дрон продолжил полет над Сувалкским перешейком, находящимся у границы с Россией, и в течение двух часов осуществлял облет Литвы. По завершении миссии беспилотник вернулся на базу в Италии. Как URA.RU писало ранее, в июле американский дрон Global Hawk был замечен вблизи Калининградской области. В октябре разведывательную авиацию стран НАТО заметили в небе под Крымом. Об этом сообщает RT.