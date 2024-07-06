Американский беспилотник заметили вблизи Калиниградской области

07 июля 2024 в 01:04 Размер текста - 17 +

Дрон находится находится в 50 километрах от госграницы РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Американский разведывательный БПЛА Global Hawk заметили у границы России. На данный момент он кружит вблизи Калининградской области. Об этом сообщили в telegram-канале Shot. «Беспилотник Global Hawk прямо сейчас летает вблизи Калининградской области», — передает Shot. Уточняется, что американский БПЛА летает на территории Польши от деревни Любятово на севере страны до города Щучин. Он находится в 50 километрах от госграницы РФ, пишет telegram-канал. Ранее «Военная хроника» сообщала, что над Черным морем после длительного отсутствия снова дежурит беспилотник RQ-4 Global Hawk ВВС США. Уточнялось, что дрон избегает приближения к Крыму. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский разведывательный БПЛА Global Hawk заметили у границы России. На данный момент он кружит вблизи Калининградской области. Об этом сообщили в telegram-канале Shot. «Беспилотник Global Hawk прямо сейчас летает вблизи Калининградской области», — передает Shot. Уточняется, что американский БПЛА летает на территории Польши от деревни Любятово на севере страны до города Щучин. Он находится в 50 километрах от госграницы РФ, пишет telegram-канал. Ранее «Военная хроника» сообщала, что над Черным морем после длительного отсутствия снова дежурит беспилотник RQ-4 Global Hawk ВВС США. Уточнялось, что дрон избегает приближения к Крыму. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.