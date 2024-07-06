Американский беспилотник заметили вблизи Калиниградской области

Американский разведывательный БПЛА Global Hawk заметили у границы России. На данный момент он кружит вблизи Калининградской области. Об этом сообщили в telegram-канале Shot.
«Беспилотник Global Hawk прямо сейчас летает вблизи Калининградской области», — передает Shot. Уточняется, что американский БПЛА летает на территории Польши от деревни Любятово на севере страны до города Щучин. Он находится в 50 километрах от госграницы РФ, пишет telegram-канал.
Ранее «Военная хроника» сообщала, что над Черным морем после длительного отсутствия снова дежурит беспилотник RQ-4 Global Hawk ВВС США. Уточнялось, что дрон избегает приближения к Крыму.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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