06 июля 2024

Американский беспилотник заметили вблизи Калиниградской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрон, квадрокоптер, бпла. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Дрон находится находится в 50 километрах от госграницы РФ Фото:

Американский разведывательный БПЛА Global Hawk заметили у границы России. На данный момент он кружит вблизи Калининградской области. Об этом сообщили в telegram-канале Shot.

«Беспилотник Global Hawk прямо сейчас летает вблизи Калининградской области», — передает Shot. Уточняется, что американский БПЛА летает на территории Польши от деревни Любятово на севере страны до города Щучин. Он находится в 50 километрах от госграницы РФ, пишет telegram-канал.

Ранее «Военная хроника» сообщала, что над Черным морем после длительного отсутствия снова дежурит беспилотник RQ-4 Global Hawk ВВС США. Уточнялось, что дрон избегает приближения к Крыму.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американский разведывательный БПЛА Global Hawk заметили у границы России. На данный момент он кружит вблизи Калининградской области. Об этом сообщили в telegram-канале Shot. «Беспилотник Global Hawk прямо сейчас летает вблизи Калининградской области», — передает Shot. Уточняется, что американский БПЛА летает на территории Польши от деревни Любятово на севере страны до города Щучин. Он находится в 50 километрах от госграницы РФ, пишет telegram-канал. Ранее «Военная хроника» сообщала, что над Черным морем после длительного отсутствия снова дежурит беспилотник RQ-4 Global Hawk ВВС США. Уточнялось, что дрон избегает приближения к Крыму. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...