23 декабря 2024

Екатеринбурженка потравила тараканов и лишилась 5,5 тысяч долларов

© Служба новостей «URA.RU»
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Кто прикарманил крупную сумму, предстоит выяснить сыщикам Фото:

Жительница Екатеринбурга пригласила домой дезинфектора вывести клопов и тараканов, а после обнаружила, что из жилища пропали 5,6 тысяч долларов США (равно 560 тысячам рублей). Однако под подозрение в краже денег попал не только сотрудник, но и члены семьи горожанки. Подробности истории URA.RU раскрыл источник.

«В конце декабря 48-летняя женщина пригласила в свою квартиру на проспекте Космонавтов дезинфектора, чтобы избавиться от клопов и тараканов. Когда работник приехал, она покинула жилище, чтобы не дышать ядовитыми парами. Когда вернулась, то обнаружила пропажу крупной суммы. Хозяйка тут же созвонилась с дезинфектором, который вернулся и заявил, что никаких денег не брал», — рассказал собеседник агентства.

То же самое сотрудник заявил и прибывшей на место кражи полиции и потребовал полиграф. Ему в ближайшее время предоставят такую возможность. Пройдут проверку на детекторе лжи и 34-летний муж хозяйки и ее 18-летний сын. Молодые люди уже опрошены и отрицают причастность к краже.

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Жительница Екатеринбурга пригласила домой дезинфектора вывести клопов и тараканов, а после обнаружила, что из жилища пропали 5,6 тысяч долларов США (равно 560 тысячам рублей). Однако под подозрение в краже денег попал не только сотрудник, но и члены семьи горожанки. Подробности истории URA.RU раскрыл источник. «В конце декабря 48-летняя женщина пригласила в свою квартиру на проспекте Космонавтов дезинфектора, чтобы избавиться от клопов и тараканов. Когда работник приехал, она покинула жилище, чтобы не дышать ядовитыми парами. Когда вернулась, то обнаружила пропажу крупной суммы. Хозяйка тут же созвонилась с дезинфектором, который вернулся и заявил, что никаких денег не брал», — рассказал собеседник агентства. То же самое сотрудник заявил и прибывшей на место кражи полиции и потребовал полиграф. Ему в ближайшее время предоставят такую возможность. Пройдут проверку на детекторе лжи и 34-летний муж хозяйки и ее 18-летний сын. Молодые люди уже опрошены и отрицают причастность к краже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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