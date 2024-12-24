В России начнут массовое тестирование детей-мигрантов на знание русского языка

С 1 апреля 2025 года в России начнется обязательное тестирование детей мигрантов на знание русского языка перед зачислением в школы. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Сейчас Рособрнадзор завершает подготовку методических материалов и систем тестирования, и критериев оценки, поскольку мы понимаем, что для разных классов потребуется разный уровень тестирования. Уже с 1 апреля следующего года такая работа будет системно развиваться во всех образовательных учреждениях нашей страны», — заявил Чернышенко РИА Новости. Он также уточнил, что ежегодно в школы страны приходят около 155 тысяч детей мигрантов. При этом экзамены для них будут проводиться бесплатно в государственных и муниципальных учреждениях.
Госдума 11 декабря приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который запрещает зачислять в школы не знающих русский язык детей мигрантов. Перед этим их также будут проверять на законность нахождения на территории РФ, передает РАПСИ. Эту идею поддержала депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева. Вместе с этим она предложила создать специальные подготовительные центры, которые будут помогать детям-мигрантам в адаптации к российской образовательной системе, передает «Ридус».
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