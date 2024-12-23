В ЯНАО объявлены даты празднования Дня оленевода

День оленевода в ЯНАО будут праздновать почти два месяца. Открытие запланировано в Надыме, где 22 и 23 февраля 2025 года состоятся XXIX открытые соревнования оленеводов на Кубок губернатора ЯНАО.
«В селах Ныда, Нори и Кутопьюган Надымского района День оленевода отметят 15 марта, 12 и 19 апреля соответственно. В Пуровском, Шурышкарском и Красноселькупском районах празднования запланированы только в марте: в Тарко-Сале — 1 и 2 числа, в деревне Харампур — 12-го, в Мужах — 14-15 марта», — сообщили на сайте «Север Пресс».
В Новом Уренгое празднования пройдут 8-9 марта, 15-16 марта в Ноябрьске, 22-23 марта в Салехарде, а 29-го — в Муравленко. В селе Аксарка Приуральского района и поселке Тазовский День оленевода запланирован на 29 и 30 марта. В селе Ратта торжественные мероприятия запланированы на 15 марта. В селе Халясавэй празднование состоится 21 марта, а в поселке Ханымей и селе Толька — 22 марта. В селах Самбург и Красноселькуп торжества пройдут 29 марта.
В апреле празднования пройдут в селах Антипаюта, Гыда, Яр-Сале, Сеяхе, Новый Порт и Панаевск. Отмечается, что даты проведения мероприятий могут быть изменены в зависимости от погодных условий и других обстоятельств.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Надыма Дмитрий Жаромских анонсировал даты проведения Дня оленевода в Надыме. Об этапах подготовки к празднику глава города будет информировать заранее.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!