Сийярто заявил о желании Венгрии сблизиться с Россией

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Петер Сийярто заявил, что Венгрия хочет сохранить диалог и сотрудничать с РФ
Петер Сийярто заявил, что Венгрия хочет сохранить диалог и сотрудничать с РФ Фото:

Венгрия хочет сблизиться с Россией, страна «абсолютно заинтересована» в сотрудничестве в сферах, которые не попадают под действие антироссийских санкций. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

«Мы находимся в постоянном контакте с россиянами. <...> Мы никогда этого не скрывали и всегда говорили об этом открыто: в тех сферах, которые не затрагиваются санкциями, мы абсолютно заинтересованы в расширении сотрудничества», — заявил Сийярто. Его слова приводит РИА Новости. 

Говоря о потенциальном визите премьер-министра Виктора Орбана в РФ в 2025 году, Петер Сийярто отметил, что такая поездка станет возможной, если возникнет соответствующая необходимость. Министр также выразил мнение о важности поддержания прямого диалога с Россией для сохранения мира.

Ранее Виктор Орбан заявил о необходимости проведения всестороннего и как можно более скорого пересмотра санкций в отношении России. Отмечается, что некоторые государства Европейского союза разделяют позицию Венгрии относительно пересмотра санкций. Тем не менее, большинство членов блока пока не готовы к таким изменениям.

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Венгрия хочет сблизиться с Россией, страна «абсолютно заинтересована» в сотрудничестве в сферах, которые не попадают под действие антироссийских санкций. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. «Мы находимся в постоянном контакте с россиянами. <...> Мы никогда этого не скрывали и всегда говорили об этом открыто: в тех сферах, которые не затрагиваются санкциями, мы абсолютно заинтересованы в расширении сотрудничества», — заявил Сийярто. Его слова приводит РИА Новости.  Говоря о потенциальном визите премьер-министра Виктора Орбана в РФ в 2025 году, Петер Сийярто отметил, что такая поездка станет возможной, если возникнет соответствующая необходимость. Министр также выразил мнение о важности поддержания прямого диалога с Россией для сохранения мира. Ранее Виктор Орбан заявил о необходимости проведения всестороннего и как можно более скорого пересмотра санкций в отношении России. Отмечается, что некоторые государства Европейского союза разделяют позицию Венгрии относительно пересмотра санкций. Тем не менее, большинство членов блока пока не готовы к таким изменениям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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