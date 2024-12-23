Младенцы массово отравились после утренника в Екатеринбурге

24 декабря 2024 в 10:54 Размер текста - 17 +

Большую часть пострадавших уже выписали (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на минувших выходных девять 10-11-месячных детей отравились после утренника, организованного родителями. Часть пострадавших с высокой температурой госпитализировали. У них диагностировали норовирусную инфекцию второго типа, рассказали URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора. «В течение двух дней после праздника девять младенцев были госпитализированы в ГАУЗ СО „ДГБ №15“ с признаками острой кишечной инфекции — рвотой, жидким стулом, повышенной температурой тела», — следует из сообщения. Сотрудники ведомства держат расследование инцидента на контроле. Санврачи выяснили, что одна из мам привела на утренник ребенка, с которым за сутки до мероприятия обращалась к врачам из-за высокой температуры и рвоты, однако она не сочла болезнь младенца поводом пропустить праздник. Кроме того, на утреннике 10-11-месячные дети ели блюда из службы доставки: запеченный картофель, сэндвичи, тарталетки с курицей. «Что недопустимо для детей раннего возраста», — отметили в РПН. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу свердловского vинздрава. Там пояснили, что на сегодняшний день лечение проходят два ребенка. Остальные выписаны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на минувших выходных девять 10-11-месячных детей отравились после утренника, организованного родителями. Часть пострадавших с высокой температурой госпитализировали. У них диагностировали норовирусную инфекцию второго типа, рассказали URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора. «В течение двух дней после праздника девять младенцев были госпитализированы в ГАУЗ СО „ДГБ №15“ с признаками острой кишечной инфекции — рвотой, жидким стулом, повышенной температурой тела», — следует из сообщения. Сотрудники ведомства держат расследование инцидента на контроле. Санврачи выяснили, что одна из мам привела на утренник ребенка, с которым за сутки до мероприятия обращалась к врачам из-за высокой температуры и рвоты, однако она не сочла болезнь младенца поводом пропустить праздник. Кроме того, на утреннике 10-11-месячные дети ели блюда из службы доставки: запеченный картофель, сэндвичи, тарталетки с курицей. «Что недопустимо для детей раннего возраста», — отметили в РПН. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу свердловского vинздрава. Там пояснили, что на сегодняшний день лечение проходят два ребенка. Остальные выписаны.