Чем вызван запрет майнинга в России: полный список регионов и мнения экспертов

Правительство в РФ вело запрет на майнинг криптовалют в 10 регионах. Ограничения будут дейстствовать до 2031 года в Донбассе, Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии и других территориях со сложной режимно-балансовой ситуацией в электроэнергетике. Об этом говорится в соответствующем документе. URA.RU рассказывает подробнее о новых ограничениях и приводит мнения экспертов по данной ситуации.
Что такое майнинг
Майнинг представляет собой процесс извлечения криптовалюты, который включает выполнение сложных математических вычислений для обработки транзакций в блокчейне. Для этих целей майнеры применяют высокопроизводительные компьютеры, оборудованные множеством специализированных компонентов, что позволяет увеличить число операций, проводимых каждую секунду, но также и повышает энергопотребление. С ноября майнинг был официально легализован в России.
Где именно запрещен майнинг
Правительство объявило о введении запрета на майнинг цифровых валют, включая участие в майнинг-пулах, в ряде регионов России. Согласно постановлению, ограничения коснутся Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни, а также Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Также майнинг будет временно запрещен на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края в периоды пикового потребления электроэнергии с 1 января по 15 марта 2025 года и с 15 ноября по 15 марта последующих лет.
Однако отмечается, что список регионов, подпадающих под ограничения, может быть скорректирован в зависимости от решений правительственной комиссии по электроэнергетике.
Основная цель данных мер — поддержание энергетического баланса с учетом потребностей промышленности. Именно сложности с энергопотреблением в ряде регионов послужили причиной для запрета майнинга, несмотря на факт его легализации в августе этого года. Данный законопроект вступил в силу с 1 ноября.
Что говорят эксперты
Заместитель директора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР, Сергей Колобанов, в беседе с журналистами объяснил, что причины запрета на майнинг криптовалют связаны не только с дефицитом электроэнергии в определенных регионах, но и с существующими льготами на электричество в некоторых из них. По его словам, часть субъектов может компенсировать низкую стоимость электроэнергии за счет других территорий при помощи так называемого перекрестного субсидирования. То есть, если бы не запрет, криптодобытчики могли бы заниматься майнингом в ряде регионах и платить за это меньше, но за счет других.
«Ограничения на майнинг синхронизированы с завершением переходного периода устранения этой льготы, и могут быть сняты после либерализации рынка, если будет достаточно энергетических мощностей», — уточнил Колобанов в разговоре с ТАСС.
Директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов также приводит данные причины запрета майнинга. По его мнению, новые меры правительства как раз направлены на создание более равноправных условий для всех участников энергетического рынка по всей стране.
Сколько электричества потребляют майнеры
Еще в прошлом году вице-президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) по электрогенерации, Дмитрий Ступин говорил, что майнинговые фермы в России используют от двух до 2,5 гигаватт электроэнергии в год. В сравнении, средний потребитель тратит в год чуть более 1000 кловатт электроэнергии.
Если один киловатт равен 1000 ватт то один гигаватт составляет миллиард ватт. Майнеры обычно тратят более двух гиговатт электроэнергии в год.
Ступин также отмечал, что большая часть майнинга в России носит промышленный характер. Уже тогда эксперты отмечали, что Иркутск, где также был запрешен майнинг, носил неофициальной столицы майнинга благодаря самому низкому тарифу на электроэнергию для населения в России. Там же сообщалось о возросшем колличестве перегрузок электросетей. В прошлом году также велись разговоры о введении повышенных тарифов на элеткроэнергию для криптодобытчиков.
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