Путин легализовал майнинг в России

08 августа 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга в России с ноября Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга в России. Закон вступит в силу с ноября. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования нормативно-правовых актов. «Закон вступает в силу с 1 ноября 2024 года», — говорится в документе . Там указано, что майнингом могут заниматься юридические лица, а также индивидуальные предприниматели (ИП). Россияне же, не имеющие ИП могут майнить криптовалюту только в том случае, если они не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга в России. Закон вступит в силу с ноября. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования нормативно-правовых актов. «Закон вступает в силу с 1 ноября 2024 года», — говорится в документе. Там указано, что майнингом могут заниматься юридические лица, а также индивидуальные предприниматели (ИП). Россияне же, не имеющие ИП могут майнить криптовалюту только в том случае, если они не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления.