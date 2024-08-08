Путин легализовал майнинг в России

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга в России с ноября Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга в России. Закон вступит в силу с ноября. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования нормативно-правовых актов.

«Закон вступает в силу с 1 ноября 2024 года», — говорится в документе. Там указано, что майнингом могут заниматься юридические лица, а также индивидуальные предприниматели (ИП). Россияне же, не имеющие ИП могут майнить криптовалюту только в том случае, если они не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления.

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга в России. Закон вступит в силу с ноября. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования нормативно-правовых актов. «Закон вступает в силу с 1 ноября 2024 года», — говорится в документе. Там указано, что майнингом могут заниматься юридические лица, а также индивидуальные предприниматели (ИП). Россияне же, не имеющие ИП могут майнить криптовалюту только в том случае, если они не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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