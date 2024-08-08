Путин легализовал майнинг в России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга в России. Закон вступит в силу с ноября. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования нормативно-правовых актов.
«Закон вступает в силу с 1 ноября 2024 года», — говорится в документе. Там указано, что майнингом могут заниматься юридические лица, а также индивидуальные предприниматели (ИП). Россияне же, не имеющие ИП могут майнить криптовалюту только в том случае, если они не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления.
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга в России. Закон вступит в силу с ноября. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования нормативно-правовых актов. «Закон вступает в силу с 1 ноября 2024 года», — говорится в документе. Там указано, что майнингом могут заниматься юридические лица, а также индивидуальные предприниматели (ИП). Россияне же, не имеющие ИП могут майнить криптовалюту только в том случае, если они не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления.