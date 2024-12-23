В Челябинске за госизмену осудили бывшего силовика из Москвы

Челябинский облсуд осудил за госизмену и диверсию бывшего сотрудника правоохранительных органов из Москвы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, ему назначено наказание в виде 16 лет колонии.
«Он признан виновным и приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима. Также назначен штраф в размере 250 тысяч рублей и ограничение свободы на полтора года», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
Также виновного лишили воинского звания «старший лейтенант запаса» и специального звания «майор полиции в отставке». Решение суда в законную силу не вступило.
Экс-силовика «взяли» после установления его принадлежности к террористической организации, которая была создана и координировалась главным управлением разведки Министерства обороны и службой безопасности Украины. В рамках сотрудничества он устроил диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры Челябинской области.
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