Курганские студенты получат специальные стипендии от губернатора

Курганские студенты получат именные стипендии от губернатора. Ими стали 46 лучших студентов и аспирантов. Об этом сообщается в посте telegram-канала департамента образования Курганской области.
«Студенты колледжей, техникумов и вузов, а также аспиранты и ординаторы высших учебных заведений и научных организаций, осуществляющие образовательную деятельность на территории Курганской области, получат именные стипендии губернатора. По итогам конкурса из 141 претендента это право завоевали 46 человек, набравших наибольшее количество голосов», — указано в посте канала.
Сообщается, что оценка участников проводилась на основе их достижений в профессиональных и научных мероприятиях, а также общественной активности. Среди награжденных 28 студентов колледжей и техникумов будут получать ежемесячно по 2 500 рублей, 11 студентов высших учебных заведений — по 4 000 рублей, а семь аспирантов и ординаторов — по 6 000 рублей. Стипендии назначены на период 2024-2025 учебного года.
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