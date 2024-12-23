23 декабря 2024

Курганские студенты получат специальные стипендии от губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты получат стипендии по 2 500 рублей Фото:

Курганские студенты получат именные стипендии от губернатора. Ими стали 46 лучших студентов и аспирантов. Об этом сообщается в посте telegram-канала департамента образования Курганской области.

«Студенты колледжей, техникумов и вузов, а также аспиранты и ординаторы высших учебных заведений и научных организаций, осуществляющие образовательную деятельность на территории Курганской области, получат именные стипендии губернатора. По итогам конкурса из 141 претендента это право завоевали 46 человек, набравших наибольшее количество голосов», — указано в посте канала.

Сообщается, что оценка участников проводилась на основе их достижений в профессиональных и научных мероприятиях, а также общественной активности. Среди награжденных 28 студентов колледжей и техникумов будут получать ежемесячно по 2 500 рублей, 11 студентов высших учебных заведений — по 4 000 рублей, а семь аспирантов и ординаторов — по 6 000 рублей. Стипендии назначены на период 2024-2025 учебного года.

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Курганские студенты получат именные стипендии от губернатора. Ими стали 46 лучших студентов и аспирантов. Об этом сообщается в посте telegram-канала департамента образования Курганской области. «Студенты колледжей, техникумов и вузов, а также аспиранты и ординаторы высших учебных заведений и научных организаций, осуществляющие образовательную деятельность на территории Курганской области, получат именные стипендии губернатора. По итогам конкурса из 141 претендента это право завоевали 46 человек, набравших наибольшее количество голосов», — указано в посте канала. Сообщается, что оценка участников проводилась на основе их достижений в профессиональных и научных мероприятиях, а также общественной активности. Среди награжденных 28 студентов колледжей и техникумов будут получать ежемесячно по 2 500 рублей, 11 студентов высших учебных заведений — по 4 000 рублей, а семь аспирантов и ординаторов — по 6 000 рублей. Стипендии назначены на период 2024-2025 учебного года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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