У первого замглавы челябинского миндора Харченко идут обыски

Сотрудники челябинских управлений СКР и ФСБ 24 декабря пришли с обысками к первому замминистру дорожного хозяйства и транспорта региона Станиславу Харченко. По словам источника URA.RU, предварительно, его связывают с дорожной ОПГ.
«В рабочем кабинете Харченко провели обыски. Самого первого замминистра не было на рабочем месте. Вероятно, из-за обысков по его месту жительства в закрытом поселке „Саммит“», — рассказал URA.RU источник.
Предварительно, Харченко связывают с дорожной ОПГ, предполагаемым лидером которой является гендиректор ООО «Уралдорстрой» Нвер Колозян. Якобы замминистра отвечал за работу по заключению с подрядными организациями государственных контрактов в сфере дорожного хозяйства.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службе УФСБ по региону от комментариев воздержались.
Силовики уже приходили в подведомственные региональному миндору организации: ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» и ОГКУ «Челябинскавтодор». Тогда были задержаны директора учреждений: Елена Гончаренко и Наталья Чеснокова.
Ранее Харченко работал в Норильске, руководил структурами «Востоксибтранса». Затем он также перешел в федеральное министерство энергетики, где занимал пост первого зама ФГБУ «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса». Заместителем министра дорожного хозяйства Челябинской области назначен в декабре 2019 года.
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