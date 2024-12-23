23 декабря 2024

У первого замглавы челябинского миндора Харченко идут обыски

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания. Челябинск, харченко станислав
В кабинете Станислава Харченко идут обыски Фото:
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Сотрудники челябинских управлений СКР и ФСБ 24 декабря пришли с обысками к первому замминистру дорожного хозяйства и транспорта региона Станиславу Харченко. По словам источника URA.RU, предварительно, его связывают с дорожной ОПГ.

«В рабочем кабинете Харченко провели обыски. Самого первого замминистра не было на рабочем месте. Вероятно, из-за обысков по его месту жительства в закрытом поселке „Саммит“», — рассказал URA.RU источник.

Предварительно, Харченко связывают с дорожной ОПГ, предполагаемым лидером которой является гендиректор ООО «Уралдорстрой» Нвер Колозян. Якобы замминистра отвечал за работу по заключению с подрядными организациями государственных контрактов в сфере дорожного хозяйства.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службе УФСБ по региону от комментариев воздержались.

Силовики уже приходили в подведомственные региональному миндору организации: ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» и ОГКУ «Челябинскавтодор». Тогда были задержаны директора учреждений: Елена Гончаренко и Наталья Чеснокова.

Ранее Харченко работал в Норильске, руководил структурами «Востоксибтранса». Затем он также перешел в федеральное министерство энергетики, где занимал пост первого зама ФГБУ «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса». Заместителем министра дорожного хозяйства Челябинской области назначен в декабре 2019 года.

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Сотрудники челябинских управлений СКР и ФСБ 24 декабря пришли с обысками к первому замминистру дорожного хозяйства и транспорта региона Станиславу Харченко. По словам источника URA.RU, предварительно, его связывают с дорожной ОПГ. «В рабочем кабинете Харченко провели обыски. Самого первого замминистра не было на рабочем месте. Вероятно, из-за обысков по его месту жительства в закрытом поселке „Саммит“», — рассказал URA.RU источник. Предварительно, Харченко связывают с дорожной ОПГ, предполагаемым лидером которой является гендиректор ООО «Уралдорстрой» Нвер Колозян. Якобы замминистра отвечал за работу по заключению с подрядными организациями государственных контрактов в сфере дорожного хозяйства. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службе УФСБ по региону от комментариев воздержались. Силовики уже приходили в подведомственные региональному миндору организации: ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» и ОГКУ «Челябинскавтодор». Тогда были задержаны директора учреждений: Елена Гончаренко и Наталья Чеснокова. Ранее Харченко работал в Норильске, руководил структурами «Востоксибтранса». Затем он также перешел в федеральное министерство энергетики, где занимал пост первого зама ФГБУ «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса». Заместителем министра дорожного хозяйства Челябинской области назначен в декабре 2019 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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