Медведчук попросил возбудить дело против Зеленского за попытку дать взятку Фицо

24 декабря 2024 в 12:32 Размер текста - 17 +

Медведчук обвинил Украину в поддержке идеологии коррупции Фото: Официальный сайт Президента России Председатель Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук попросил прокуратуру Бельгии завести уголовное дело против лидера Украины Владимира Зеленского за попытку дать 500 млн евро премьер-министру Словакии Роберту Фицо за поддержку вступления Украины в НАТО. Медведчук заявил, что украинский лидер может быть привлечен к ответственности, так как с 21 мая этого года его полномочия как президента страны истекли. «Поскольку Владимир Зеленский, после окончания своих полномочий, с 21 мая 2024 г. потерял право неприкосновенности — он может быть привлечен к уголовной ответственности. На основании этого, мы приняли решение обратиться в Федеральную прокуратуру Королевства Бельгии с целью организовать уголовное преследование за совершение тяжкого преступления Зеленским по факту коррупции», — заявил Медведчук. Его слова приводит издание «Другая Украина». Он также подчеркнул, что коррупция сегодня является главной идеологией киевского режима. Ранее Зеленский предложил Фицо 500 млн евро из российских активов за поддержку вступления Украины в НАТО, передает 360.ru. Он также согласился возобновить транзит российского газа только в том случае, если Словакия до конца конфликта не станет за него платить России. Однако премьер-министр Словакии отказался наотрез от его предложений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук попросил прокуратуру Бельгии завести уголовное дело против лидера Украины Владимира Зеленского за попытку дать 500 млн евро премьер-министру Словакии Роберту Фицо за поддержку вступления Украины в НАТО. Медведчук заявил, что украинский лидер может быть привлечен к ответственности, так как с 21 мая этого года его полномочия как президента страны истекли. «Поскольку Владимир Зеленский, после окончания своих полномочий, с 21 мая 2024 г. потерял право неприкосновенности — он может быть привлечен к уголовной ответственности. На основании этого, мы приняли решение обратиться в Федеральную прокуратуру Королевства Бельгии с целью организовать уголовное преследование за совершение тяжкого преступления Зеленским по факту коррупции», — заявил Медведчук. Его слова приводит издание «Другая Украина». Он также подчеркнул, что коррупция сегодня является главной идеологией киевского режима. Ранее Зеленский предложил Фицо 500 млн евро из российских активов за поддержку вступления Украины в НАТО, передает 360.ru. Он также согласился возобновить транзит российского газа только в том случае, если Словакия до конца конфликта не станет за него платить России. Однако премьер-министр Словакии отказался наотрез от его предложений.