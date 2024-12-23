23 декабря 2024

Зампрокурора Салехарда пошел на повышение. Фото

Прокуратуру Тазовского района ЯНАО возглавил Сергей Демагин
© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , прокуратура, папка сделами, с делами
Прокуратуру Тазовского района ЯНАО возглавил Сергей Демагин Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Заместитель прокурора Салехарда Сергей Демагин стал прокурором Тазовского района. Об этом сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

«Приказом генерального прокурора Российской Федерации [Игоря Краснова] 23 декабря на должность прокурора Тазовского района ЯНАО назначен советник юстиции Сергей Александрович Демагин», — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры в telegram-канале. Пост был вакантен около полугода, после перевода Юрия Абрамова в прокуратуру Симферополя (республика Крым).

Демагин родился в 1989 году, имеет высшее юридическое образование. В 2012 году окончил «Российскую академию правосудия», по специальности «юриспруденция». Работает в органах прокуратуры с 2014 года, занимал посты в надзорном ведомстве в республике Хакассия. С 2017 года работает на Ямале. До назначения прокурора района занимал пост зампрокурора Салехарда.

Советник юстиции Сергей Демагин стал прокурором Тазовского района
Советник юстиции Сергей Демагин стал прокурором Тазовского района
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Заместитель прокурора Салехарда Сергей Демагин стал прокурором Тазовского района. Об этом сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства. «Приказом генерального прокурора Российской Федерации [Игоря Краснова] 23 декабря на должность прокурора Тазовского района ЯНАО назначен советник юстиции Сергей Александрович Демагин», — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры в telegram-канале. Пост был вакантен около полугода, после перевода Юрия Абрамова в прокуратуру Симферополя (республика Крым). Демагин родился в 1989 году, имеет высшее юридическое образование. В 2012 году окончил «Российскую академию правосудия», по специальности «юриспруденция». Работает в органах прокуратуры с 2014 года, занимал посты в надзорном ведомстве в республике Хакассия. С 2017 года работает на Ямале. До назначения прокурора района занимал пост зампрокурора Салехарда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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