Заместитель прокурора Салехарда Сергей Демагин стал прокурором Тазовского района. Об этом сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.
«Приказом генерального прокурора Российской Федерации [Игоря Краснова] 23 декабря на должность прокурора Тазовского района ЯНАО назначен советник юстиции Сергей Александрович Демагин», — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры в telegram-канале. Пост был вакантен около полугода, после перевода Юрия Абрамова в прокуратуру Симферополя (республика Крым).
Демагин родился в 1989 году, имеет высшее юридическое образование. В 2012 году окончил «Российскую академию правосудия», по специальности «юриспруденция». Работает в органах прокуратуры с 2014 года, занимал посты в надзорном ведомстве в республике Хакассия. С 2017 года работает на Ямале. До назначения прокурора района занимал пост зампрокурора Салехарда.
Советник юстиции Сергей Демагин стал прокурором Тазовского района
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Заместитель прокурора Салехарда Сергей Демагин стал прокурором Тазовского района. Об этом сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства. «Приказом генерального прокурора Российской Федерации [Игоря Краснова] 23 декабря на должность прокурора Тазовского района ЯНАО назначен советник юстиции Сергей Александрович Демагин», — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры в telegram-канале. Пост был вакантен около полугода, после перевода Юрия Абрамова в прокуратуру Симферополя (республика Крым). Демагин родился в 1989 году, имеет высшее юридическое образование. В 2012 году окончил «Российскую академию правосудия», по специальности «юриспруденция». Работает в органах прокуратуры с 2014 года, занимал посты в надзорном ведомстве в республике Хакассия. С 2017 года работает на Ямале. До назначения прокурора района занимал пост зампрокурора Салехарда.