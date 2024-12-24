В Челябинске пересмотрели приговор по делу об убийстве из-за ночного шума

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Суд Зыков и Зубков. Челябинск , уголовное дело, прокурор, наказание, обвинение, преступление, уголовный кодекс, суд
Наказание челябинцу было пересмотрено Фото:

В Челябинске пересмотрели наказание местному жителю за убийство по делу о ночном шуме. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Суд апелляционной инстанции с учетом позиции прокурора отменил приговор районного суда. Суд вынес новый апелляционный приговор, которым признал осужденного виновным в убийстве и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о преступлении, которое было совершено в сентябре 2023 года. Пьяный мужчина вышел на ночной шум во дворе, который мешал ему спать, и взял с собой нож. Там он приставил нож к шее женщины и подрался с ней. Уходя, его стукнули по голове. Тот развернулся и ударил ножом ближайшего человека в грудь.

В Тракторозаводском райсуде Челябинска 13 сентября 2024 года он был признан виновным по части 1 статьи 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны). Челябинца приговорили к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Прокурор не согласился с этим наказанием, так как суд необоснованно переквалифицировал действия осужденного, и направил решение суда на апелляцию.

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В Челябинске пересмотрели наказание местному жителю за убийство по делу о ночном шуме. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Суд апелляционной инстанции с учетом позиции прокурора отменил приговор районного суда. Суд вынес новый апелляционный приговор, которым признал осужденного виновным в убийстве и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в пресс-службе ведомства. Речь идет о преступлении, которое было совершено в сентябре 2023 года. Пьяный мужчина вышел на ночной шум во дворе, который мешал ему спать, и взял с собой нож. Там он приставил нож к шее женщины и подрался с ней. Уходя, его стукнули по голове. Тот развернулся и ударил ножом ближайшего человека в грудь. В Тракторозаводском райсуде Челябинска 13 сентября 2024 года он был признан виновным по части 1 статьи 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны). Челябинца приговорили к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Прокурор не согласился с этим наказанием, так как суд необоснованно переквалифицировал действия осужденного, и направил решение суда на апелляцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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