В Перми в новом зоопарке достроили вольеры для волков, медведей и кота

Пермский зоопарк постепенно принимает новых обитателей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В новом зоопарке Перми ввели в эксплуатацию ряд новых помещений. Это вольеры для волков, медведей, енотов и других животных, рассказали в пресс-службе правительства Пермского края.

«Получено разрешение на ввод в эксплуатацию еще 23 объектов нового пермского зоопарка. Все они входят в третий пусковой комплекс зоопарка. Это вольеры и павильоны для барса, тундрового волка, наружные вольеры из группы „Лесная мозаика“. В частности, для кабанов, бурых медведей, зайцев, белок, енотов, а также вольер с павильоном для лесного кота», — говорится на сайте правительства.

Ранее ввели в эксплуатацию контактный зоопарк, тепловой пункт, пункт службы безопасности, карантинный блок. В ноябре в новый зверинец переехали альпака, лошади, козы, як, белоплечие орланы.