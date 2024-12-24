В Перми в новом зоопарке достроили вольеры для волков, медведей и кота

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Клипарт. Пермь, зоопарк, свиязева 17в
Пермский зоопарк постепенно принимает новых обитателей Фото:

В новом зоопарке Перми ввели в эксплуатацию ряд новых помещений. Это вольеры для волков, медведей, енотов и других животных, рассказали в пресс-службе правительства Пермского края.

«Получено разрешение на ввод в эксплуатацию еще 23 объектов нового пермского зоопарка. Все они входят в третий пусковой комплекс зоопарка. Это вольеры и павильоны для барса, тундрового волка, наружные вольеры из группы „Лесная мозаика“. В частности, для кабанов, бурых медведей, зайцев, белок, енотов, а также вольер с павильоном для лесного кота», — говорится на сайте правительства.

Ранее ввели в эксплуатацию контактный зоопарк, тепловой пункт, пункт службы безопасности, карантинный блок. В ноябре в новый зверинец переехали альпака, лошади, козы, як, белоплечие орланы.

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В новом зоопарке Перми ввели в эксплуатацию ряд новых помещений. Это вольеры для волков, медведей, енотов и других животных, рассказали в пресс-службе правительства Пермского края. «Получено разрешение на ввод в эксплуатацию еще 23 объектов нового пермского зоопарка. Все они входят в третий пусковой комплекс зоопарка. Это вольеры и павильоны для барса, тундрового волка, наружные вольеры из группы „Лесная мозаика“. В частности, для кабанов, бурых медведей, зайцев, белок, енотов, а также вольер с павильоном для лесного кота», — говорится на сайте правительства. Ранее ввели в эксплуатацию контактный зоопарк, тепловой пункт, пункт службы безопасности, карантинный блок. В ноябре в новый зверинец переехали альпака, лошади, козы, як, белоплечие орланы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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