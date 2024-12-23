23 декабря 2024

Каким специалистам в ЯНАО стали чаще доплачивать проценты к окладу

На Ямале процентную доплату к окладу чаще получают продавцы, банкиры и менеджеры
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО на 81% стало больше предложений с процентной доплатой (архивное фото) Фото:

В текущем году в ЯНАО стало на 81% больше вакансий, в которых работодатели предлагают возможность получения бонусов в виде процента от сделок. Об этом URA.RU рассказали эксперты «Авито Работы».

«Согласно данным анализа, наибольшая доля подобных вакансий приходится на сферу продаж, которая составляет 45,3% от общего числа таких предложений. В среднем соискателям предлагают оклад около 63 831 рубль в месяц за полный рабочий день, не считая возможных бонусов», — отметили эксперты.

Второе место с долей 35,7% от всех вакансий, где предлагаются бонусы в виде процентов от сделок, занимает сфера розничной и оптовой торговли. Соискателям в этом сегменте предлагают в среднем 69 900 рублей в месяц при полной занятости, не учитывая премии.

Третью строчку заняли специалисты из сферы финансовых и банковских услуг. На них приходится 14,9% от всех размещенных вакансий. «Средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников в отрасли составила 83 566 рублей в месяц за полный рабочий день», — сообщили в специалисты.

По мере развития бизнеса на рынке возрастает конкуренция. Компании ищут профессионалов, которые смогут привлечь новых клиентов и увеличить прибыль. «Для покрытия кадровых потребностей работодатели все чаще предлагают соискателям дополнительные бонусы и социальные льготы, а также принимают на работу специалистов без опыта с возможностью обучения на рабочем месте» — подчеркнул директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных.

Самый большой прирост вакансий, где есть мотивация получить процентный бонус со сделок зафиксирован у продавцов. Средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников составила около 62 726 рублей в месяц за полный рабочий день, не считая премии и бонусы. Среди востребованных профессий оказались также риелторы и менеджеры по продажам, они могут рассчитывать в среднем на 101 356 и 90 000 рублей в месяц при полной занятости.

Ранее URA.RU сообщало о лидерах по зарплатным предложениям в ЯНАО в текущем году. Одни из самых высоких зарплат в округе получают специалисты административного персонала, в том числе курьеры, им готовы платить до 124 тысяч рублей.

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В текущем году в ЯНАО стало на 81% больше вакансий, в которых работодатели предлагают возможность получения бонусов в виде процента от сделок. Об этом URA.RU рассказали эксперты «Авито Работы». «Согласно данным анализа, наибольшая доля подобных вакансий приходится на сферу продаж, которая составляет 45,3% от общего числа таких предложений. В среднем соискателям предлагают оклад около 63 831 рубль в месяц за полный рабочий день, не считая возможных бонусов», — отметили эксперты. Второе место с долей 35,7% от всех вакансий, где предлагаются бонусы в виде процентов от сделок, занимает сфера розничной и оптовой торговли. Соискателям в этом сегменте предлагают в среднем 69 900 рублей в месяц при полной занятости, не учитывая премии. Третью строчку заняли специалисты из сферы финансовых и банковских услуг. На них приходится 14,9% от всех размещенных вакансий. «Средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников в отрасли составила 83 566 рублей в месяц за полный рабочий день», — сообщили в специалисты. По мере развития бизнеса на рынке возрастает конкуренция. Компании ищут профессионалов, которые смогут привлечь новых клиентов и увеличить прибыль. «Для покрытия кадровых потребностей работодатели все чаще предлагают соискателям дополнительные бонусы и социальные льготы, а также принимают на работу специалистов без опыта с возможностью обучения на рабочем месте» — подчеркнул директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных. Самый большой прирост вакансий, где есть мотивация получить процентный бонус со сделок зафиксирован у продавцов. Средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников составила около 62 726 рублей в месяц за полный рабочий день, не считая премии и бонусы. Среди востребованных профессий оказались также риелторы и менеджеры по продажам, они могут рассчитывать в среднем на 101 356 и 90 000 рублей в месяц при полной занятости. Ранее URA.RU сообщало о лидерах по зарплатным предложениям в ЯНАО в текущем году. Одни из самых высоких зарплат в округе получают специалисты административного персонала, в том числе курьеры, им готовы платить до 124 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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