Песков раскрыл, почему Россия и Украина не ведут переговоры

Дмитрий Песков напомнил, что Россия продолжает выражать готовность к переговорам по Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия продолжает оставаться открытой к проведению переговоров с Украиной, однако Киев выступает против этого. Об этом вновь напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Москва открыта для урегулирования ситуации на Украине посредством переговоров, но Киев не проявляет к этому готовности. Россия продолжает проведение СВО согласно поставленным целям», — подчеркнул Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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