Песков раскрыл, почему Россия и Украина не ведут переговоры

Песков: Россия открыта к переговорам по Украине, но Киев против
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков напомнил, что Россия продолжает выражать готовность к переговорам по Украине
Дмитрий Песков напомнил, что Россия продолжает выражать готовность к переговорам по Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия продолжает оставаться открытой к проведению переговоров с Украиной, однако Киев выступает против этого. Об этом вновь напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Москва открыта для урегулирования ситуации на Украине посредством переговоров, но Киев не проявляет к этому готовности. Россия продолжает проведение СВО согласно поставленным целям», — подчеркнул Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

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Россия продолжает оставаться открытой к проведению переговоров с Украиной, однако Киев выступает против этого. Об этом вновь напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Москва открыта для урегулирования ситуации на Украине посредством переговоров, но Киев не проявляет к этому готовности. Россия продолжает проведение СВО согласно поставленным целям», — подчеркнул Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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