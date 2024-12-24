The Times: премьер Британии Стармер намекнул на отправку войск на Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул, что готов отправить войска на Украину. Он отметил, что Британия обучит украинских бойцов для дальнейшей их отправки на фронт.
«„Уточнение“ предложения об обучении имеет важное значение, поскольку Украина испытывает трудности с набором войск. Около 51 000 украинских солдат прошли подготовку в Великобритании в рамках операции „Интерфлекс“», — заявил Стармер. Его слова передает газета The Times.
Однако, по словам британского премьера, отправка украинских войск на обучение в Великобританию предполагает многоэтапность. В связи с этим существуют опасения, что украинцы могут избегать участия в обучении из-за страха не получить адекватную подготовку или оснащение перед отправкой на фронт.
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