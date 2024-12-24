Бастрыкин велел возбудить уголовное дело из-за бродячих собак в Александровске

Бездомные собаки напали на девочку в Александровске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за того, что в Александровске не занимаются отловом бродячих собак. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

«В социальной сети жители Александровска пожаловались на то, что власти не принимают мер к отлову безнадзорных собак. Животные ходят по городу стаями и пугают жителей. Бастрыкин поручил руководителю пермского управления СКР возбудить уголовное дело и предоставить доклад о первых результатах», — пояснили в информационном центре.

Отмечается, что в декабре одна из бродячих собак напала на 10-летнюю девочку. Ребенка спасли прохожие, которые отогнали собаку. Это уже не первое нападение бродячих собак в Александровске.