Бастрыкин велел возбудить уголовное дело из-за бродячих собак в Александровске

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за того, что в Александровске не занимаются отловом бродячих собак. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.
«В социальной сети жители Александровска пожаловались на то, что власти не принимают мер к отлову безнадзорных собак. Животные ходят по городу стаями и пугают жителей. Бастрыкин поручил руководителю пермского управления СКР возбудить уголовное дело и предоставить доклад о первых результатах», — пояснили в информационном центре.
Отмечается, что в декабре одна из бродячих собак напала на 10-летнюю девочку. Ребенка спасли прохожие, которые отогнали собаку. Это уже не первое нападение бродячих собак в Александровске.
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