Бастрыкин велел возбудить уголовное дело из-за бродячих собак в Александровске

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Бездомные собаки напали на девочку в Александровске Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за того, что в Александровске не занимаются отловом бродячих собак. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

«В социальной сети жители Александровска пожаловались на то, что власти не принимают мер к отлову безнадзорных собак. Животные ходят по городу стаями и пугают жителей. Бастрыкин поручил руководителю пермского управления СКР возбудить уголовное дело и предоставить доклад о первых результатах», — пояснили в информационном центре.

Отмечается, что в декабре одна из бродячих собак напала на 10-летнюю девочку. Ребенка спасли прохожие, которые отогнали собаку. Это уже не первое нападение бродячих собак в Александровске.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за того, что в Александровске не занимаются отловом бродячих собак. Об этом сообщили в информационном центре ведомства. «В социальной сети жители Александровска пожаловались на то, что власти не принимают мер к отлову безнадзорных собак. Животные ходят по городу стаями и пугают жителей. Бастрыкин поручил руководителю пермского управления СКР возбудить уголовное дело и предоставить доклад о первых результатах», — пояснили в информационном центре. Отмечается, что в декабре одна из бродячих собак напала на 10-летнюю девочку. Ребенка спасли прохожие, которые отогнали собаку. Это уже не первое нападение бродячих собак в Александровске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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