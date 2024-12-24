Бывший уральский полпред на камеру поел шпроты, которыми отравились свердловчанки. Видео

Цуканов поддержал производителя шпрот после отравления в Екатеринбурге

24 декабря 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

Николай Цуканов решил лично доказать, что шпроты «За Родину» безопасны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Екатеринбуржцы заразились ботулизмом из-за шпрот Бывший полпред президента РФ в УрФО (2018—2020 гг.), а ныне старший вице-президент ПАО «Ростелеком» Николай Цуканов призвал россиян поддержать калининградского производителя шпрот «За Родину», в чьей продукции якобы обнаружены ботулинические токсины. И на камеру съел несколько консервов из банки. Видео он опубликовал у себя в telegram-канале. «Перед Новым годом я собрался ехать к нашим ребятам в зону СВО и решил собрать небольшую посылочку, куда, как правило, я покупал продукты, которые были произведены в Калининградской области (сам Цуканов уроженец местного поселка, с 2010 по 2016 годы возглавлял регион — прим. URA.RU). Не исключением были и шпроты. Я пошел в ближайший магазин „Перекресток“, но мне их не продали. Ну ничего страшного, закажу [на других площадках]. Каково было мое удивление, когда мне их не продали. Это было похоже на какую-то странную акцию, как будто кто-то запрещает продавать эти шпроты», — поделился на камеру Цуканов. Далее, рассказывает он, стал выяснять, почему так, и наткнулся на статью о заражении двух екатеринбурженок, съевших шпроты «За Родину», ботулизмом. Цуканова возмутило, что, еще не разобравшись в ситуации, продажу всей продукции запретили. «Я желаю выздоровления этим людям. Очень жаль, что так произошло. Но никто не стал разбираться. Почему? Чем они отравились? Когда они отравились? Я, кстати, нашел ту дату, которая фигурировала на крышке той самой злосчастной партии, якобы из-за которой кто-то отравился, и сейчас попробую…» — отметил он. А затем съел несколько рыбок и призвал каждого поддержать производителя шпрот, купив продукцию. Как ранее сообщало URA.RU, две екатеринбурженки, 37-летняя помощница судьи и ее 65-летняя мама, купили с рук у незнакомых людей в районе улицы Технической банку шпрот «За Родину». Вскоре они почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу. Сейчас обе пациентки в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. Эксперты свердловского управления Роспотребнадзора взяли пробы из банки и выявили ботулинические токсины, идет проверка. На самом заводе URA.RU заявили, что прошли все проверки, и полагают, что женщины могли отравиться фальсификатом. Все новости по теме — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший полпред президента РФ в УрФО (2018—2020 гг.), а ныне старший вице-президент ПАО «Ростелеком» Николай Цуканов призвал россиян поддержать калининградского производителя шпрот «За Родину», в чьей продукции якобы обнаружены ботулинические токсины. И на камеру съел несколько консервов из банки. Видео он опубликовал у себя в telegram-канале. «Перед Новым годом я собрался ехать к нашим ребятам в зону СВО и решил собрать небольшую посылочку, куда, как правило, я покупал продукты, которые были произведены в Калининградской области (сам Цуканов уроженец местного поселка, с 2010 по 2016 годы возглавлял регион — прим. URA.RU). Не исключением были и шпроты. Я пошел в ближайший магазин „Перекресток“, но мне их не продали. Ну ничего страшного, закажу [на других площадках]. Каково было мое удивление, когда мне их не продали. Это было похоже на какую-то странную акцию, как будто кто-то запрещает продавать эти шпроты», — поделился на камеру Цуканов. Далее, рассказывает он, стал выяснять, почему так, и наткнулся на статью о заражении двух екатеринбурженок, съевших шпроты «За Родину», ботулизмом. Цуканова возмутило, что, еще не разобравшись в ситуации, продажу всей продукции запретили. «Я желаю выздоровления этим людям. Очень жаль, что так произошло. Но никто не стал разбираться. Почему? Чем они отравились? Когда они отравились? Я, кстати, нашел ту дату, которая фигурировала на крышке той самой злосчастной партии, якобы из-за которой кто-то отравился, и сейчас попробую…» — отметил он. А затем съел несколько рыбок и призвал каждого поддержать производителя шпрот, купив продукцию. Как ранее сообщало URA.RU, две екатеринбурженки, 37-летняя помощница судьи и ее 65-летняя мама, купили с рук у незнакомых людей в районе улицы Технической банку шпрот «За Родину». Вскоре они почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу. Сейчас обе пациентки в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. Эксперты свердловского управления Роспотребнадзора взяли пробы из банки и выявили ботулинические токсины, идет проверка. На самом заводе URA.RU заявили, что прошли все проверки, и полагают, что женщины могли отравиться фальсификатом. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.