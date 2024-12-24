Корреспондента URA.RU отметили в Москве высокой наградой за материал о пермских детях

URA.RU отмечено премией «Открыто для всех» за материал о пермских детях

Церемония награждения победителей состоялась в Москве Фото: пресс-служба Агентства стратегических иннициатив

Корреспондент пермской редакции URA.RU Максим Анфалов получил награду Агентства стратегических инициатив (АСИ) за материал, рассказывающий об особенных детях. Церемония награждения победителей-участников всероссийского проекта «Открыто для всех» состоялась в Москве 24 декабря. Максим удостоился второго места в специальной номинации «Инклюзия в кадре».

Награду победителям вручала декан факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Елена Вартанова. Она отметила, что СМИ несут важную миссию, рассказывая обществу о вызовах, которые стоя перед людьми с особенностями развития. «Общественное мнение в руках журналистов. Оно формируется, прежде, всего профессионалами. [В его основе заложены] два принципа: принцип социальной ответственности и принцип действенности журналистики. [И эти принципы] не зависят ни от каких стран, госструктур. Это важная часть журналисткой профессии. Это миссия», — подчеркнула Вартанова.

Третье место занял главный редактор портала и журнала «Бизнес и общество» Татьяна Бачинская. Первое место жюри присудило корреспондентам НТВ Ирине Лемкиной и Марии Поповой.

Конкурс инклюзивных практик «Открыто для всех» проводится Агентством стратегических инициатив во второй раз, а награждение журналистов в рамках спецноминации состоялось впервые. «Отбор конкурсантов позволяет узнать о реальных проблемах и барьерах, с которыми сталкиваются люди, а самое главное, предоставить необходимые инклюзивные решения, а также способствует развитию инклюзивной среды и общества равных возможностей», — объясняют организаторы проекта.

Материал, за который награжден корреспондент агентства, рассказывает о воспитанниках домов-интернатов с особенностями развития. Команда пермского благотворительного фонда «Дедморозим» придумала для них коммуникативные паспорта. Такие паспорта позволяют сотрудникам фонда лучше понимать своих подопечных и взаимодействовать с ними.