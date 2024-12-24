Президентский фонд профинансирует пермские проекты почти на 100 млн рублей

Президентский фонд культурных инициатив объявил победителей своего грантового конкурса. По итогам отбора 17 проектов из Пермского края получат более 95 млн рублей, рассказали в правительстве региона.
«Определены победители грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Конкурсный отбор успешно прошли 17 проектов Прикамья на общую сумму более 95,7 млн рублей», — говорится в telegram-канале кабинета министров.
Среди победителей популярный Дягилевский фестиваль, фестиваль молодых музыкантов «Причал», мультимедийный турмаршрут «Легенды и мифы земли Пермской» и другие проекты. Сейчас Президентский фонд культурных инициатив открыл прием заявок на новый конкурс. Они принимаются до 6 февраля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!