Президентский фонд профинансирует пермские проекты почти на 100 млн рублей

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Перед концертом дирижера Теодора Курентзиса в филармонии. Екатеринбург, курентзис теодор, оркест
Теодор Курентзис на Дягилевский фестиваль получит более 20 млн рублей Фото:

Президентский фонд культурных инициатив объявил победителей своего грантового конкурса. По итогам отбора 17 проектов из Пермского края получат более 95 млн рублей, рассказали в правительстве региона.

«Определены победители грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Конкурсный отбор успешно прошли 17 проектов Прикамья на общую сумму более 95,7 млн рублей», — говорится в telegram-канале кабинета министров.

Среди победителей популярный Дягилевский фестиваль, фестиваль молодых музыкантов «Причал», мультимедийный турмаршрут «Легенды и мифы земли Пермской» и другие проекты. Сейчас Президентский фонд культурных инициатив открыл прием заявок на новый конкурс. Они принимаются до 6 февраля.

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Президентский фонд культурных инициатив объявил победителей своего грантового конкурса. По итогам отбора 17 проектов из Пермского края получат более 95 млн рублей, рассказали в правительстве региона. «Определены победители грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Конкурсный отбор успешно прошли 17 проектов Прикамья на общую сумму более 95,7 млн рублей», — говорится в telegram-канале кабинета министров. Среди победителей популярный Дягилевский фестиваль, фестиваль молодых музыкантов «Причал», мультимедийный турмаршрут «Легенды и мифы земли Пермской» и другие проекты. Сейчас Президентский фонд культурных инициатив открыл прием заявок на новый конкурс. Они принимаются до 6 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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