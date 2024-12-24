Президентский фонд профинансирует пермские проекты почти на 100 млн рублей

24 декабря 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Теодор Курентзис на Дягилевский фестиваль получит более 20 млн рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Президентский фонд культурных инициатив объявил победителей своего грантового конкурса. По итогам отбора 17 проектов из Пермского края получат более 95 млн рублей, рассказали в правительстве региона. «Определены победители грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Конкурсный отбор успешно прошли 17 проектов Прикамья на общую сумму более 95,7 млн рублей», — говорится в telegram-канале кабинета министров. Среди победителей популярный Дягилевский фестиваль, фестиваль молодых музыкантов «Причал», мультимедийный турмаршрут «Легенды и мифы земли Пермской» и другие проекты. Сейчас Президентский фонд культурных инициатив открыл прием заявок на новый конкурс. Они принимаются до 6 февраля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президентский фонд культурных инициатив объявил победителей своего грантового конкурса. По итогам отбора 17 проектов из Пермского края получат более 95 млн рублей, рассказали в правительстве региона. «Определены победители грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Конкурсный отбор успешно прошли 17 проектов Прикамья на общую сумму более 95,7 млн рублей», — говорится в telegram-канале кабинета министров. Среди победителей популярный Дягилевский фестиваль, фестиваль молодых музыкантов «Причал», мультимедийный турмаршрут «Легенды и мифы земли Пермской» и другие проекты. Сейчас Президентский фонд культурных инициатив открыл прием заявок на новый конкурс. Они принимаются до 6 февраля.