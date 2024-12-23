23 декабря 2024

Жители ХМАО бросились скупать дорогущие советские игрушки на Новый год

В ХМАО продажи советских игрушек на елку перед Новым годом выросли на 40%
© Служба новостей «URA.RU»
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Продажи новогодних винтажных игрушек выросли почти на 40%
Продажи новогодних винтажных игрушек выросли почти на 40% Фото:

Продажи новогодних игрушек эпохи СССР за месяц в Югре выросли почти на 40%, рассказали URA.RU аналитики «Авито». Больше всего югорчане интересуются ватными изделиями, стоимость которых доходит до десятков тысяч рублей за штуку.

«За последний год они [продажи] выросли на 29%, а за месяц — на 37%. Чаще всего в Ханты-Мансийском автономном округе покупают ватные игрушки, а лидером по росту продаж за год стали украшения из стекла», — говорится в исследовании.

Редкие игрушки, по данным сервиса, могут продавать за десятки тысяч рублей. А стоимость коллекционных фигурок в других регионах, например, Деда Мороза и Снегурочки превышает 300 тысяч.

Стеклянные винтажные украшения тоже нередко продают по ценам более 10 тысяч рублей. А самыми дешевыми остаются фигурки из картона, за которые просят около тысячи. «Украшения изготавливали по специальной технологии из обычного картона, поэтому они выходили недорогими», — поясняют представители платформы.

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Продажи новогодних игрушек эпохи СССР за месяц в Югре выросли почти на 40%, рассказали URA.RU аналитики «Авито». Больше всего югорчане интересуются ватными изделиями, стоимость которых доходит до десятков тысяч рублей за штуку. «За последний год они [продажи] выросли на 29%, а за месяц — на 37%. Чаще всего в Ханты-Мансийском автономном округе покупают ватные игрушки, а лидером по росту продаж за год стали украшения из стекла», — говорится в исследовании. Редкие игрушки, по данным сервиса, могут продавать за десятки тысяч рублей. А стоимость коллекционных фигурок в других регионах, например, Деда Мороза и Снегурочки превышает 300 тысяч. Стеклянные винтажные украшения тоже нередко продают по ценам более 10 тысяч рублей. А самыми дешевыми остаются фигурки из картона, за которые просят около тысячи. «Украшения изготавливали по специальной технологии из обычного картона, поэтому они выходили недорогими», — поясняют представители платформы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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