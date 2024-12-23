Жители ХМАО бросились скупать дорогущие советские игрушки на Новый год

Продажи новогодних игрушек эпохи СССР за месяц в Югре выросли почти на 40%, рассказали URA.RU аналитики «Авито». Больше всего югорчане интересуются ватными изделиями, стоимость которых доходит до десятков тысяч рублей за штуку.
«За последний год они [продажи] выросли на 29%, а за месяц — на 37%. Чаще всего в Ханты-Мансийском автономном округе покупают ватные игрушки, а лидером по росту продаж за год стали украшения из стекла», — говорится в исследовании.
Редкие игрушки, по данным сервиса, могут продавать за десятки тысяч рублей. А стоимость коллекционных фигурок в других регионах, например, Деда Мороза и Снегурочки превышает 300 тысяч.
Стеклянные винтажные украшения тоже нередко продают по ценам более 10 тысяч рублей. А самыми дешевыми остаются фигурки из картона, за которые просят около тысячи. «Украшения изготавливали по специальной технологии из обычного картона, поэтому они выходили недорогими», — поясняют представители платформы.
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