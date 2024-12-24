На трассе из Кургана в Тюмень КАМАЗ насмерть сбил пешехода, введен реверс

Пешеход погиб под колесами большегруза на трассе из Кургана в Тюмень. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции региона. На дороге частично ограничено движение.
«На 177-м километре трассы Курган — Тюмень автомобилем КАМАЗ сбит 40-летний житель села Онохино. Предварительно, мужчина шел по проезжей части навстречу движению транспорта. Он погиб. За рулем грузовика был 56-летний водитель», — рассказали в ведомстве.
Движение в месте ДТП в Тюменском районе ограничено. Транспорт пропускают в реверсивном режиме по одной полосе в двух направлениях. Проверку по факту аварии проводит областная прокуратура.
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