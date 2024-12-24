Киев получил первый транш в размере одного миллиарда долларов США за счет замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Украина получила от США один млрд долларов, обеспеченный доходами от замороженных российских активов», — написал Шмыгаль в своем telegram-канале. Он добавил, что это часть запланированных 20 миллиардов, которые США готовы выделить в рамках инициативы G7.
Шмыгаль отметил, что средства будут выданы Всемирным банком в виде невозвратного гранта. В октябре лидеры G7 договорились о кредите для Украины на сумму 50 млрд долларов, из которых 20 млрд предоставят США, а остальные 30 млрд — совместно G7 и Евросоюз (ЕС). Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на это «воровство» активов в Европе, передает «Царьград».
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