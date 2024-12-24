Украина получила первый миллиард долларов за счет замороженных активов России

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Шмыгаль сообщил, что Всемирный банк выдаст средства в форме гранта
Шмыгаль сообщил, что Всемирный банк выдаст средства в форме гранта Фото:

Киев получил первый транш в размере одного миллиарда долларов США за счет замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Украина получила от США один млрд долларов, обеспеченный доходами от замороженных российских активов», — написал Шмыгаль в своем telegram-канале. Он добавил, что это часть запланированных 20 миллиардов, которые США готовы выделить в рамках инициативы G7.

Шмыгаль отметил, что средства будут выданы Всемирным банком в виде невозвратного гранта. В октябре лидеры G7 договорились о кредите для Украины на сумму 50 млрд долларов, из которых 20 млрд предоставят США, а остальные 30 млрд — совместно G7 и Евросоюз (ЕС). Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на это «воровство» активов в Европе, передает «Царьград».

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Киев получил первый транш в размере одного миллиарда долларов США за счет замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Украина получила от США один млрд долларов, обеспеченный доходами от замороженных российских активов», — написал Шмыгаль в своем telegram-канале. Он добавил, что это часть запланированных 20 миллиардов, которые США готовы выделить в рамках инициативы G7. Шмыгаль отметил, что средства будут выданы Всемирным банком в виде невозвратного гранта. В октябре лидеры G7 договорились о кредите для Украины на сумму 50 млрд долларов, из которых 20 млрд предоставят США, а остальные 30 млрд — совместно G7 и Евросоюз (ЕС). Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на это «воровство» активов в Европе, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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