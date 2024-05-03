Bloomberg: страны G7 хотят выделить Украине 50 млрд долларов

Страны большой семерки (G7) ведут консультации с американскими партнерами по вопросу оказания Украине финансовой помощи в размере 50 млрд долларов. Большую часть средств из этой суммы планируется взять из замороженных российских активов. Об этом сообщили источники.
«США добиваются, чтобы решение о выделении Украине 50 млрд долларов было принято на саммите G7, который запланирован на июнь в Италии. Переговоры по изъятию средств из замороженных активов РФ могут занять несколько месяцев», — передает
Глава Минфина США Джанет Йеллен подтвердила агентству факт консультаций с союзниками по финансированию Украины. Она добавила, что США надеются на поддержку стран G7 в этом вопросе.
Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что затянувшееся согласование военной помощи США для Украины может привести к поражению Киева. При этом он отметил, что не все в Евросоюзе относятся к России, как к угрозе. Боррель сообщил, что некоторые страны считают РФ хорошим другом.
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