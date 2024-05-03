03 мая 2024

Bloomberg: страны G7 хотят выделить Украине 50 млрд долларов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валюта Евро и Доллар. Екатеринбург, экономика, курс валют, финансы, деньги, доллары, курс доллара, валюта, доллар
Украина может получить 50 млрд долларов из замороженных российских активов Фото:

Страны большой семерки (G7) ведут консультации с американскими партнерами по вопросу оказания Украине финансовой помощи в размере 50 млрд долларов. Большую часть средств из этой суммы планируется взять из замороженных российских активов. Об этом сообщили источники.

«США добиваются, чтобы решение о выделении Украине 50 млрд долларов было принято на саммите G7, который запланирован на июнь в Италии. Переговоры по изъятию средств из замороженных активов РФ могут занять несколько месяцев», — передает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Глава Минфина США Джанет Йеллен подтвердила агентству факт консультаций с союзниками по финансированию Украины. Она добавила, что США надеются на поддержку стран G7 в этом вопросе.

Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что затянувшееся согласование военной помощи США для Украины может привести к поражению Киева. При этом он отметил, что не все в Евросоюзе относятся к России, как к угрозе. Боррель сообщил, что некоторые страны считают РФ хорошим другом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Страны большой семерки (G7) ведут консультации с американскими партнерами по вопросу оказания Украине финансовой помощи в размере 50 млрд долларов. Большую часть средств из этой суммы планируется взять из замороженных российских активов. Об этом сообщили источники. «США добиваются, чтобы решение о выделении Украине 50 млрд долларов было принято на саммите G7, который запланирован на июнь в Италии. Переговоры по изъятию средств из замороженных активов РФ могут занять несколько месяцев», — передает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Глава Минфина США Джанет Йеллен подтвердила агентству факт консультаций с союзниками по финансированию Украины. Она добавила, что США надеются на поддержку стран G7 в этом вопросе. Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что затянувшееся согласование военной помощи США для Украины может привести к поражению Киева. При этом он отметил, что не все в Евросоюзе относятся к России, как к угрозе. Боррель сообщил, что некоторые страны считают РФ хорошим другом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...