Кадыров направил на СВО спецборт с добровольцами из Чечни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из Грозного вылетел спецборт с добровольцами, сообщил глава Чечни Кадыров
Из Грозного вылетел спецборт с добровольцами, сообщил глава Чечни Кадыров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова вылетел специальный борт с добровольцами, которые отправились для защиты интересов России в зону специальной военной операции. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Бойцы успешно справятся с поставленными задачами и внесут свою лепту в наше общее дело — победу России над укронатовскими бандитами», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что перед отправкой добровольцев обучали лучшие инструкторы Российского университета спецназа имени президента России Владимира Путина. Специально разработанный ускоренный курс подготовки включал широкий спектр боевых умений и навыков. 

По прибытии на фронт бойцы будут включены в состав спецназа «АХМАТ», отметил глава республики. Экипировку им обеспечил Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова вылетел специальный борт с добровольцами, которые отправились для защиты интересов России в зону специальной военной операции. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Бойцы успешно справятся с поставленными задачами и внесут свою лепту в наше общее дело — победу России над укронатовскими бандитами», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что перед отправкой добровольцев обучали лучшие инструкторы Российского университета спецназа имени президента России Владимира Путина. Специально разработанный ускоренный курс подготовки включал широкий спектр боевых умений и навыков.  По прибытии на фронт бойцы будут включены в состав спецназа «АХМАТ», отметил глава республики. Экипировку им обеспечил Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...