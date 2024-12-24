Кадыров направил на СВО спецборт с добровольцами из Чечни

Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова вылетел специальный борт с добровольцами, которые отправились для защиты интересов России в зону специальной военной операции. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Бойцы успешно справятся с поставленными задачами и внесут свою лепту в наше общее дело — победу России над укронатовскими бандитами», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что перед отправкой добровольцев обучали лучшие инструкторы Российского университета спецназа имени президента России Владимира Путина. Специально разработанный ускоренный курс подготовки включал широкий спектр боевых умений и навыков.
По прибытии на фронт бойцы будут включены в состав спецназа «АХМАТ», отметил глава республики. Экипировку им обеспечил Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
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