Чем занять ребенка в новогодние каникулы в Москве

В новогодние каникулы найти интересное занятие для детей — дело непростое. Важно, чтобы ребенок провел каникулы с пользой и удовольствием. URA.RU собрало топ идей для совместного досуга детей и взрослых, чтобы новогодние праздники не прошли скучно.
Фестиваль «Путешествие в Рождество» (5+)
Где: Парк Радуга, Вешняки
С 14 декабря по 12 января фестиваль проводится на нескольких площадках с развлечениями для гостей самого разного возраста. Вас ожидают ледовые катки, шок, более 4000 мастер-классов, 1500 новогодних представлений, керлинговые площадки другое.
Фабрика елочных игрушек (5+)
Где: ул. Большая Семеновская, 11с4
Для детей организуют интерактивную экскурсию на производство, где также будет представлена выставка новогодних украшений из разных уголков мира. Участники, проявившие особый интерес, получат возможность участвовать в мастер-классе по декорированию шарика блестками. В ходе мастер-класса преподаватель продемонстрирует технику, используемую на фабрике, и познакомит с используемыми материалами и инструментами.
Запланированные групповые экскурсии рекомендуется бронировать в декабре. Программа займет детей на 40–45 минут, а мастер-класс продолжится на 20–25 минут. После окончания занятий предлагается прогулка по парку Сокольники.
Научные елки (4+)
Где: Культурный центр ЗИЛ
Учиться на каникулах не хочется, но за неделю даже отличники подзабудут школьную программу. Научно-познавательные программы не превратят ребенка в отличника, но мотивацию поднимут.
Кроме лабораторий в Зарядье, можно сходить на елку от проекта «Я — экспериментатор». Она точно понравится всем, кто хотя бы шапочно знаком с вселенной «Гарри Поттера»: программа называется «Магия вне Хогвартса».
На представлении наука маскируется под магию, но в конце ребята раскроют все формулы и снимут проклятие. Заставят предметы летать и оживят растение, а ведущий-преподаватель объяснит, какие процессы стоят за «чудесами».
Активный отдых
В новогодние каникулы в Москве с детьми можно сходить на отправляйтесь на каток. Мест, куда сходить в Москве на новогодние каникулы, предостаточно.
- Лучшие катки: ВДНХ, Красная площадь, парк Горького, Красная Пресня;
- На лыжах катаются на Воробьевых горах и в центре «Кант» на Нагорной;
- Санки, ватрушки, прогулки ждут в спорткомплексе «Узкое» в Ясенево, Ново-Переделкино, парках Царицыно и Коломенское.
В гости к Деду Морозу
Где: Волгоградский просп., 168Д, стр. 5
Зимний сезон уже начался в московской усадьбе волшебника, расположенной в Кузьминках. Украшенная елка и запущенный процесс создания новогодних подарков приглашают гостей. Для посетителей подготовлены интерактивные экскурсии, квесты и мастер-классы.
В этом году в усадьбе впервые заработает Академия Нового года, где будут открыты тайны волшебства. Визит в теремок к дедушке даст каждому ребенку возможность поделиться своими мечтами и достижениями, исполнить песню и получить подарок напрямую.
Покататься на собачьих упряжках
Где: п. Назарьево, Парк ХАСКИ ЛЭНД
Для тех, кто желает оживить семейные выходные необычным образом, рекомендуем посетить парк «Хаски Лэнд», расположенный в Назарьево. В этом месте можно не только познакомиться с хаски, посетив местный питомник, но и испытать уникальный опыт катания на собачьих упряжках.
Кроме того, на территории парка обитают олени, и посетители имеют возможность узнать много интересного о жизни этих животных, а также покормить их. Для жителей города, которым сложно выбраться за его пределы, предлагается альтернативный вариант — посещение филиала «Хаски Лэнда» в районе Крылатское. Этот комплекс, хоть и меньше по размеру, предоставляет возможность общения с хаски, лайками, самоедами, кеесхондами и оленем по имени Оливер.
Фестивали «Город света» и «Снег и лед в Москве»
С 20 декабря по 20 января в столице состоятся два новогодних фестиваля. Фестиваль «Город света» предложит тематическую иллюминацию на фасадах зданий, превращая стены в волшебные полотна. В этом году создатели фестиваля нашли вдохновение в советских открытках, благодаря чему посетители смогут встретить знакомых героев из детства и познакомить с ними своих детей. Маршруты между объектами организованы так, что достаточно лишь выбрать благоприятный день для прогулки по сказочной атмосфере.
В рамках фестиваля «Снег и лед в Москве» по всему городу будут установлены ледяные скульптуры, отражающие российскую культуру. Темы скульптур разнообразны: от народных промыслов до архитектурных чудес и литературных произведений. Отдельные работы посвящены темам искусственного интеллекта, робототехники и новейших технологий. Также будут представлены медиаинсталляции. Вход на фестиваль свободный.
Квест «Миссия Феникс» в планетарии (9+)
Где: Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
С 21 декабря по 5 января в Большом звездном зале, где обычно проводятся показы полнокупольных фильмов о космосе, а также на двух уровнях музея Урании будут организованы новогодние интерактивные квесты. Участникам этих мероприятий предложат решить загадку исчезновения экипажа научно-исследовательской миссии «Феникс». Им предстоят сложные задания, а исход событий будет зависеть от их действий.
Каждый участник в качестве подарка получит блокнот, ручку и светящуюся палочку. На мероприятие детей до 12 лет необходимо сопровождать взрослым, которым также требуется приобрести билет. Цена билетов одинакова для всех посетителей.
Мастер-классы в парке «Царицыно» (4+)
Где: Дольская, 1, стр. 4, Хлебный дом
На мастер-классах «Одежда для бумажной игрушки» и «Магический картонаж» детям старше четырех лет представят информацию о том, каким образом украшали новогоднюю ель в девятнадцатом веке, и предложат самостоятельно изготовить одежду для бумажной куклы или создать картонаж с элементами декора, вдохновленными Царицыно.
В рамках мастер-классов «Музыкальное украшение» и «Карнавальный наряд» будет затронута тема советской эпохи в истории Царицына. Детям старше восьми лет предложат сделать музыкальную игрушку и костюм для карнавала, соответствующие традициям той эпохи.
Елки в парке аттракционов «Сказка» (3+)
Где: Крылатская, 18
28 и 29 декабря, а также 4, 5 и 6 января в помещении «Эколофт» состоятся интерактивные новогодние представления. Для детей от трех лет предусмотрена программа «Путь Снежинки», во время которой маленькие зрители смогут помочь главной героине узнать, почему она появилась на Земле.
Для аудитории старше шести лет представлено шоу «Дед Мороз — суперзвезда!», где участникам предложат принять участие в главном концерте сказочного персонажа, исполнить популярные танцы и песни последних лет. В рамках стоимости билета предоставляется сопровождение одного взрослого, сладкий сюрприз, а также бесплатный билет для ребенка в зону «Дино-парк». Посетить данные мероприятия можно, сочетая их с посещением аттракционов в открытом парке.
Аквапарк «Лужники»
Где: Лужники, 24, стр. 4, метро «Воробьевы горы»
Новейший аквапарк столицы был торжественно открыт в 2020 году на территории бывшего дворца водных видов спорта в районе «Лужники». Он предлагает посетителям девять разнообразных горок. Малыши в возрасте от 4 до 5 лет и ростом не менее 107 см могут пользоваться только четырьмя горками: «Циклон», «Аквасфера», «Вихрь» и «Мастер-бластер», причем все спуски осуществляются на ватрушках.
Кроме того, аквапарк располагает девятью различными бассейнами. В их числе мини-аквапарк, предназначенный для детей до 7 лет, бассейн с искусственной волной, река для неторопливого плавания с возможностью использования ватрушки или без нее, а также два термобассейна, часть которых находится на открытом балконе.
Аквапарк «Мореон»
Где: ул. Голубинская, 16, метро «Ясенево»
В аквапарке «Мореон» функционируют девять горок: пять из них предназначены для катания на ватрушках и четыре — для скольжения без использования снаряжения. Доступ к некоторым горкам разрешен детям от четырех-пяти лет, к одной — с шести-семи лет, а к двум — с десяти лет, при условии соответствия определенному росту, минимальный порог которого составляет 100 см.
Кроме того, в «Мореоне» расположено девять бассейнов, среди которых есть волновой бассейн, гидромассажные бассейны, медленная река, а также четыре детских игровых зоны, включая «Сафари-парк» с сухой игровой зоной. Особенностью аквапарка является его конструкция с открытой лестницей к горкам, что обеспечивает хорошую обзорность всего пространства.
Аквапарк «Карибия»
Где: Зеленый проспект, 20б, метро «Перово»
Аквапарк предлагает посетителям четыре горки, подходящие для детей старше семи лет, с минимальным ростом 120 см: это «Свободное падение», «Мультислайд» и «Бодислайд», предназначенные для спуска на спине, а также «Черная дыра», предусмотренная для катания на ватрушках.
Также в аквапарке функционируют семь различных бассейнов: помимо волнового бассейна, здесь есть бассейн с гидромассажем, грот с фонтанами и медленная река. Для младших посетителей оборудован детский городок с водными развлечениями и батутами.
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