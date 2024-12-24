Курганец наловил больших щук
На реке Тобол рядом с Курганом хорошо клевали большие щуки. Пришлось бурить больше десяти лунок на льду. Об этом рыбак рассказал в соцсети.
«Наловил щук на Тоболе у города, весом — 3100, 2300, 1700 и далее по убывающей. Сделал 15 лунок и никаких пройденных десятков километров», — говорится в сообщении горожанина, опубликованном в группе «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова.
Ранее житель Курганской области поймал щуку весом 5,8 кг у села Нижнетобольного в Белозерском округе. Он подчеркнул, что эта рыба стала его личным рекордом.
Щуки ловятся на Тоболе
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