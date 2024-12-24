24 декабря 2024

Рыбак похвастался уловом больших щук, которых поймал недалеко от Кургана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганец наловил больших щук
Курганец наловил больших щук Фото:

На реке Тобол рядом с Курганом хорошо клевали большие щуки. Пришлось бурить больше десяти лунок на льду. Об этом рыбак рассказал в соцсети.

«Наловил щук на Тоболе у города, весом — 3100, 2300, 1700 и далее по убывающей. Сделал 15 лунок и никаких пройденных десятков километров», — говорится в сообщении горожанина, опубликованном в группе «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова.

Ранее житель Курганской области поймал щуку весом 5,8 кг у села Нижнетобольного в Белозерском округе. Он подчеркнул, что эта рыба стала его личным рекордом. 

Щуки ловятся на Тоболе
Щуки ловятся на Тоболе
Фото:

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На реке Тобол рядом с Курганом хорошо клевали большие щуки. Пришлось бурить больше десяти лунок на льду. Об этом рыбак рассказал в соцсети. «Наловил щук на Тоболе у города, весом — 3100, 2300, 1700 и далее по убывающей. Сделал 15 лунок и никаких пройденных десятков километров», — говорится в сообщении горожанина, опубликованном в группе «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова. Ранее житель Курганской области поймал щуку весом 5,8 кг у села Нижнетобольного в Белозерском округе. Он подчеркнул, что эта рыба стала его личным рекордом. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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