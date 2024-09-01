Щука хорошо клевала в Белозерском округе
Житель Курганской области похвастался удачным уловом у села Нижнетобольного в Белозерском округе. Он выловил большую рыбу. Об этом рыбак рассказал в соцсети.
«Рыбачил в районе Нижнетобольного, поклевок много, судак активен, но размер маленький. Поймал щуку весом 5,8 кг и обновил свой рекорд», — говорится в сообщении курганца, опубликованном в паблике «Рыбалка в Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова.
Ранее житель Кургана поймал большую рыбу на реке Тобол у моста в микрорайоне Смолино. Там был отличный клев на приманки.
Большая щука стала трофеем рыбака
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