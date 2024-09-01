01 сентября 2024
31 августа 2024

Курганец поймал огромную щуку у села Нижнетобольного. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Щука хорошо клевала в Белозерском округе
Щука хорошо клевала в Белозерском округе Фото:

Житель Курганской области похвастался удачным уловом у села Нижнетобольного в Белозерском округе. Он выловил большую рыбу. Об этом рыбак рассказал в соцсети.

«Рыбачил в районе Нижнетобольного, поклевок много, судак активен, но размер маленький. Поймал щуку весом 5,8 кг и обновил свой рекорд», — говорится в сообщении курганца, опубликованном в паблике «Рыбалка в Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова.

Ранее житель Кургана поймал большую рыбу на реке Тобол у моста в микрорайоне Смолино. Там был отличный клев на приманки.

Большая щука стала трофеем рыбака
Большая щука стала трофеем рыбака
Фото:

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Житель Курганской области похвастался удачным уловом у села Нижнетобольного в Белозерском округе. Он выловил большую рыбу. Об этом рыбак рассказал в соцсети. «Рыбачил в районе Нижнетобольного, поклевок много, судак активен, но размер маленький. Поймал щуку весом 5,8 кг и обновил свой рекорд», — говорится в сообщении курганца, опубликованном в паблике «Рыбалка в Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова. Ранее житель Кургана поймал большую рыбу на реке Тобол у моста в микрорайоне Смолино. Там был отличный клев на приманки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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