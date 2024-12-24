24 декабря 2024

Три человека погибли в ДТП на югорской «трассе смерти». Фото

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск три человека погибли в ДТП с фурой
© Служба новостей «URA.RU»
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На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск большегруз Volvo столкнулся с легковым Nissan
На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск большегруз Volvo столкнулся с легковым Nissan Фото:

В ХМАО на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск, которую жители называют «трассой смерти», три человека погибли в ДТП с большегрузом. О происшествии сообщили в Госавтоинспекции округа. 

«Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека. 24 декабря 2024 года около 21:43 на 11 км автодороги „Тюмень-Ханты-Мансийск подьезд к г. Сургуту“ произошло столкновение двух транспортных средств: Nissan и Volvo», — рассказали в telegram-канале ведомства.

В результате столкновения большегруз вылетел с трассы. Водитель и два пассажира легкового автомобиля скончались на месте. 

Ранее URA.RU сообщало, что житель Сургута погиб в ДТП по пути в Омск. По предварительной версии мужчине стало плохо за рулем и он столкнулся с отбойником. 

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В ХМАО на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск, которую жители называют «трассой смерти», три человека погибли в ДТП с большегрузом. О происшествии сообщили в Госавтоинспекции округа.  «Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека. 24 декабря 2024 года около 21:43 на 11 км автодороги „Тюмень-Ханты-Мансийск подьезд к г. Сургуту“ произошло столкновение двух транспортных средств: Nissan и Volvo», — рассказали в telegram-канале ведомства. В результате столкновения большегруз вылетел с трассы. Водитель и два пассажира легкового автомобиля скончались на месте.  Ранее URA.RU сообщало, что житель Сургута погиб в ДТП по пути в Омск. По предварительной версии мужчине стало плохо за рулем и он столкнулся с отбойником. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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