В ХМАО на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск, которую жители называют «трассой смерти», три человека погибли в ДТП с большегрузом. О происшествии сообщили в Госавтоинспекции округа.
«Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека. 24 декабря 2024 года около 21:43 на 11 км автодороги „Тюмень-Ханты-Мансийск подьезд к г. Сургуту“ произошло столкновение двух транспортных средств: Nissan и Volvo», — рассказали в telegram-канале ведомства.
В результате столкновения большегруз вылетел с трассы. Водитель и два пассажира легкового автомобиля скончались на месте.
Ранее URA.RU сообщало, что житель Сургута погиб в ДТП по пути в Омск. По предварительной версии мужчине стало плохо за рулем и он столкнулся с отбойником.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!