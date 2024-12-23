Житель Сургута погиб под Тюменью по пути в Омск. Фото

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Мужчине стало плохо за рулем, и он не справился с управлением
Мужчине стало плохо за рулем, и он не справился с управлением Фото:

Житель Сургута погиб в ДТП, которое произошло на трассе «Тюмень — Омск». Об этом сообщает telegram-канал «ГИБДД Тюменской области».

«Автомобиль „Киа“ въехал в металлическое ограждение на 32-м километр федеральной автодороги Тюмень-Омск. 63-летний водитель автомобиля погиб», — говорится в сообщении.

Уточняется, что погибший проживал в Суургуте. По предварительной версии, мужчине стало плохо за рулем. Пассажирка автомобиля не пострадала.

Автомобиль врезался в отбойник трассы
Автомобиль врезался в отбойник трассы
Фото:

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Житель Сургута погиб в ДТП, которое произошло на трассе «Тюмень — Омск». Об этом сообщает telegram-канал «ГИБДД Тюменской области». «Автомобиль „Киа“ въехал в металлическое ограждение на 32-м километр федеральной автодороги Тюмень-Омск. 63-летний водитель автомобиля погиб», — говорится в сообщении. Уточняется, что погибший проживал в Суургуте. По предварительной версии, мужчине стало плохо за рулем. Пассажирка автомобиля не пострадала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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