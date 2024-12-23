Мужчине стало плохо за рулем, и он не справился с управлением
Житель Сургута погиб в ДТП, которое произошло на трассе «Тюмень — Омск». Об этом сообщает telegram-канал «ГИБДД Тюменской области».
«Автомобиль „Киа“ въехал в металлическое ограждение на 32-м километр федеральной автодороги Тюмень-Омск. 63-летний водитель автомобиля погиб», — говорится в сообщении.
Уточняется, что погибший проживал в Суургуте. По предварительной версии, мужчине стало плохо за рулем. Пассажирка автомобиля не пострадала.
Автомобиль врезался в отбойник трассы
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