Пермская компания отделалась небольшим штрафом за попытку вывезти в Астрахань опасных жуков

В Пермском крае компанию наказали за плохое хранение хвойных пиломатериалов, зараженных карантинными вредителями. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«В декабре 2024 года по согласованию прокуратуры проведена внеплановая проверка ООО „Тайга“. Компания занимается занимается хранением, продажей и отгрузкой хвойных пиломатериалов как за границу, так и по России. Выяснилось, что организация не изолировала пиломатериалы, зараженные опасными карантинными вредителями — усачами рода Monochamus, а также не сообщила Россельхознадзору о признаках заражения лесопродукции при хранении и подготовке к отправке в Астраханскую область», — сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что ведомство выдало ООО «Тайга» предписание — до 26 января 2025 года устранить выявленные нарушения. Компании нужно обеспечить изолированное хранение зараженной продукции и затем провести карантинное фитосанитарное обеззараживание и переработку, чтобы уничтожить насекомых.
За нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции организацию привлекли к административной ответственности. Размер штрафа не уточняется, но по этой статье для юридических лиц он составляет от пяти тысяч до десяти тысяч рублей
Уточняется, что усачи рода Monochamus — одни из опасных технических вредителей хвойной древесины, включенные в список карантинных объектов, ограниченно распространенных на территории Российской Федерации.
Древесина после набегов вредителей становится непригодной ни для жизни самого дерева, ни для дальнейшей его переработки. Основной способ распространения насекомых на новые территории — перевоз заселенной жуками древесины.
Ранее URA.RU рассказывала о том, что специалисты Россельхознадзора выявили признаки нарушения законодательства РФ. Из карантинной фитосанитарной зоны Свердловской области в Пермский край поступила партия сеянцев ели высокого фитосанитарного риска без нужных документов.
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