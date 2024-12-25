Росавтодор сменил ответственных за содержание челябинской и курганской трасс. Видео

25 декабря 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

Подрядчиков сменили для обеспечения безопасности в условиях сложной зимы в Челябинской области Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Челябинской и Курганской областях 25 декабря сменился подрядчик по обслуживанию и содержанию трасс М-5 и Р-254. Как сообщил URA.RU глава Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев, смена организаций позволит повысить безопасность на федеральных дорогах в зимний период. «Росавтодор всегда выбирает лучших подрядчиков, и сейчас принято решение о смене организаций, которые содержат дороги М-5 „Урал“ и Р-254 „Иртыш“. Для обеспечения безопасности в условиях нашей сложной южноуральской зимы с 25 декабря трассы будут содержать другие подрядные организации», — рассказал URA.RU Владимир Муравьев. Глава управления уточнил, что контракты заключены на три месяца — до конца зимнего периода. После пройдут торги, по результатам которых подрядчиков определят до июня 2025 года. Ранее более 750 километров курганской и челябинской трасс обслуживались АО «Новосибирскавтодор». Подрядчика сменили на км 1578 — км 1871 трассы М-5 и км 12 — км 465 трассы Р-254. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской и Курганской областях 25 декабря сменился подрядчик по обслуживанию и содержанию трасс М-5 и Р-254. Как сообщил URA.RU глава Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев, смена организаций позволит повысить безопасность на федеральных дорогах в зимний период. «Росавтодор всегда выбирает лучших подрядчиков, и сейчас принято решение о смене организаций, которые содержат дороги М-5 „Урал“ и Р-254 „Иртыш“. Для обеспечения безопасности в условиях нашей сложной южноуральской зимы с 25 декабря трассы будут содержать другие подрядные организации», — рассказал URA.RU Владимир Муравьев. Глава управления уточнил, что контракты заключены на три месяца — до конца зимнего периода. После пройдут торги, по результатам которых подрядчиков определят до июня 2025 года. Ранее более 750 километров курганской и челябинской трасс обслуживались АО «Новосибирскавтодор». Подрядчика сменили на км 1578 — км 1871 трассы М-5 и км 12 — км 465 трассы Р-254.